Entwicklung der Persönlichkeit, glücklich leben und Kraft tanken

Welche Werte sind einem in der schnelllebigen Zeit von heute wichtig? Was braucht man, um glücklich zu leben? Wie tankt man wieder Kraft? Für all diese Fragen bietet die Volkshochschule Antworten in unterschiedlichen Seminaren.

An drei Donnerstagen ab 1. März, jeweils von 19.15 bis 21.30 Uhr, bietet Dr. Georg Laub ein Seminar mit „Tipps zu einem glücklichen Leben“ an. Es geht um die Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen und das Herausfinden, was für einen wichtig ist. Veränderung und Wandel im Leben als zentralen Aspekt des Lebens erkennen und annehmen können. Erkennen, was einen begrenzt und wie diese Grenzen überwunden werden können.

„Förderung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit“: An vier Samstagen, ab 3. März jeweils von 8 bis 16 Uhr, bietet Laub dieses Programm an. Das Leben positiv und dennoch realistisch sehen, sich entscheiden können und wissen was man will, sich realistische und anspruchsvolle Ziele setzen und auch umsetzen. Über Techniken verfügen, sich in schwierigen Situationen mit Energie aufzutanken. Kritische Lebensphasen konstruktiv beenden und gestärkt sich neuen Herausforderungen zuwenden. Sensibel gegenüber sich selbst sein und mit Achtsamkeit durch das Leben gehen.

An drei Freitagen, ab 2. März jeweils von 19.15 bis 21.15 Uhr, bietet Juliane Schneider Einblick in das Thema „Selbstcoaching“. Wie kann man sich selbst und anderen wirksam beistehen? Dieser Kurs gibt eine Einführung in die Methoden des Coachings, die man (selbst)wirksam im Alltag anwenden kann. Ganz gleich, welchen Herausforderungen man gegenübersteht: anstrengender Chef, herausfordernde Kinder oder Entscheidungssituationen - dieser Kurs bietet Anleitungen, wie man sich in schwierigen Situationen selbst beruhigen und das Beste daraus machen kann.