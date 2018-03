Entwürfe für das ITZ sind zu sehen

Die Stadt Biberach als Bauherr plant zusammen mit dem Landkreis Biberach, der IHK Ulm und der Hochschule Biberach das Innovations- und Technologietransferzentrum (ITZ) Plus an der Hubertus-Liebrecht-Straße im Gewerbegebiet Aspach. Die Architekturentwürfe dafür sind jetzt an der Hochschule zu sehen.

Das ITZ Plus soll in den Bereichen Energie und Biotechnologie Innovation und Transfer ermöglichen und so eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Region Biberach ermöglichen. Das geplante Gebäude wird direkt am Campus Aspach der Hochschule Biberach entstehen und verschiedenen Nutzern Raum für Ideen bieten.

Fünf Architekturbüros wurden nach europaweiter Ausschreibung für eine Mehrfachbeauftragung ausgewählt. Ihre eingereichten Arbeiten sind bis 6. April in der Lounge der Hochschule Biberach, Karlstraße 8, werktags von 8 bis 18 Uhr zu sehen. Die Entwürfe der fünf Büros verdeutlichen die unterschiedlichen funktionalen und architektonischen Ansätze. Jeder gibt auf seine Weise Antwort auf die Fragestellung nach Innovation und Technologietransfer.

Der Siegerentwurf von Deubzer König + Rimmel Architekten aus München wird in den kommenden zwei Jahren im Gewerbegebiet Aspach realisiert. Das Projekt wird mit rund sieben Millionen Euro von der EU und dem Land gefördert. Im dem neuen Gebäude werden Forschungslabore der Hochschule und Flächen für Gründer eingerichtet.