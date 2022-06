Entspannte Feierstimmung am Weberberg

Scharenweise gut gelaunte Besucherinnen und Besucher hat es am Samstag beim 16. Rosenfest am Weberberg gegeben. Neben jeder Menge Rosen, Geschenk-, Beauty- und Dekoartikeln gab es reichlich Gelegenheit zum kulinarischen Genuss sowie zum Sehen und Gesehenwerden.

Es lag eine entspannte, fröhliche Feierstimmung an diesem Samstag über den Gassen des Weberbergs. Auf den Haustreppen und vor den Fenstern der kleinen Fachwerkhäuser standen Blumentöpfe und -kästen. Vom Himmel lachte die Sonne und durch die Gässchen des historischen Biberacher Altstadtviertels bummelten gut gelaunte Menschen, denen man die Freude darüber, sich wieder ohne Beschränkungen treffen und mit anderen feiern zu können, förmlich ansah.

Um das Gedränge aber dennoch nicht zu groß werden zu lassen, hatte Organisatorin Verena Löbel die Zahl der Stände im Vergleich zu den früheren Rosenfesten etwas reduziert und diese in größeren Abständen zueinander platziert. Das sorgte für weniger Enge beim gemütlichen Bummel.

Geboten wurde an den Ständen wieder alles, was mit der Königin der Blumen zu tun hat: Neben Rosen selbst gab es Rosenschmuck (wichtig fürs Schützenfest), Rosentischdecken, Rosenbettwäsche, Rosentaschen, Roseneis und Rosen-Körperpflegeprodukte.

Und wer es nicht so mit Rosen hatte, der fand ein reichhaltiges Angebot an Getränken und Speisen – von schwäbisch über italienisch, thailändisch bis chinesisch. Zwischen den Besuchern flanierten Rosenkavaliere und Frauen in Biberacher Tracht, die Rosen an die Besucher verteilten und Lose für die große Tombola verkauften. Auch der Biberacher Alt-OB und Ehrenbürger Claus-Wilhelm Hoffmann war unter den Gästen zu sehen.

Vor dem Töpferhaus in der Engelgasse hatte das Fenstertheater einer seiner Auftritte. Die großen und kleinen Schauspieler führten in einer kurzen Szene die Geschichte der Magd Eva Jägglerin auf, die von der Herrin vom Hof gejagt wird und in dessen Folge das häusliche Leben zusammenbricht.

Livemusik mit verschiedenen Bands und Solokünstlern gab es gleich an verschiedenen Stellen des Weberbergs. Und wer etwas zur Historie des Weberbergs erfahren wollte, der im 14. Jahrhundert eine Zunftsiedlung der Weber war, die ihre Blütezeit mit dem Barchent-Handel erlebte, der nahm an einer der Stadtführungen teil.

Für viele war der sonnige Tag in guter Gesellschaft aber bereits der Auftakt auf das, was in fünf Wochen nach drei Jahren Pause endlich wieder zurückkehrt: das Biberacher Schützenfest.