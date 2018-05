Ensemblekonzert der Musikschule

Zur Eröffnung des Ensemblekonzerts der Bruno-Frey-Musikschule am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr in der Aula des Heinz-H.-Engler-Forums in Biberach spielen die Biberkings Hits von Michael Jackson, James Brown und anderen. Die „Streichhölzle“ unter Leitung von Klaus Pfalzer begeben sich dann auf eine musikalische Reise nach Frankreich, bevor das Akkordeonjugendorchester mit Ursula Glöggler-Sproll wieder poppige Rhythmen unter anderem von Phil Collins anstimmt. Zum Schluss präsentiert das Bläservororchester mit Berthold Schick am Taktstock noch eine Suite des holländischen Komponisten Jacob de Haan. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenfrei.