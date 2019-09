Ensemble spielt „Autobus S“ beim Kulturparcours am Freitag

Der Dramatische Verein Biberach entführt die Besucher am Freitag, 13. September, beim Kulturparcours im Komödienhaus auf seiner „Probebühne erster Stock“, mit dem Stück „Autobus S“ von Raymond Queneau dreimal in die Welt des grotesken Theaters. Regie führt Thomas Laengerer.

In einem Autobus der Linie S fällt ein Mann mit Hut und langem Hals unangenehm auf, weil er Mitreisende anrempelt und beschimpft. Später sieht man ihn auf einem Platz in Paris, wo ein Freund ihn darauf aufmerksam macht, dass ein Knopf an seinem Mantel fehlt.

Diese kleine, unspektakuläre Geschichte wird von Queneau in 99 Variationen erzählt, von denen neun Variationen von Spielern des Dramatischen Vereins dargeboten werden. Eine humorvolle, witzige, alberne, träumerische, geschmackvolle, wilde, lyrische halbe Stunde, die die Besucher in die Welt des grotesken Theaters entführt. Darstellerinnen sind Anke Leidig, Jolanta Jarosinska, Karin Seifermann, Ruth Schmid und Thomas Laengerer.