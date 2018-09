England steht in Biberach im Fokus

Eröffnet werden die Englischen Wochen am Freitag, 5. Oktober, im Foyer des Biberacher Rathauses. Beginn ist um 19 Uhr. Eröffnet wird ebenfalls an diesem Abend die Ausstellung „Unser Blick auf Great Britain“ von Schülern des Wieland-Gymnasiums.

Zum „English Market“ mit typisch englischen Produkten können die Bürger am Samstag, 6. Oktober, auf den Biberacher Wochenmarkt gehen. Abends findet dann der Festabend des Vereins Städte Partner Biberach in Ringschnait statt. Los geht’s um 19.30 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro in der Stadtbuchhandlung.

Ein interdisziplinäres Kolloquium wird es am Mittwoch, 10. Oktober, in der Volkshochschule Biberach geben. Unter dem Titel „Die Moderne – in England“ werden Kunsthistorikerin Elsbeth Berg und Kulturdezernent Jörg Riedlbauer referieren.

Zum „Five o’clock Tea“ mit Ballroom Dancing in englischer Manier laden die Veranstalter am Sonntag, 14. Oktober, in die Schützenkellerhalle zum Paartanz ein. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der Kochkurs für Erwachsene „frei nach Jamie Oliver“ findet am Mittwoch, 17. Oktober, um 18.30 Uhr in der Lehrküche der Pflugschule statt. Es ist ein Angebot der VHS und kostet 34 Euro.

Für junge Leute gibt es die „Youngsters on stage“. Jeder Musiker im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren kann mit seinem Instrument am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr ins Abdera kommen. Der Eintritt für Musiker ist frei, die anderen zahlen drei Euro.

Der Vortrag „Schade, dass ihr aussteigt! – Wir hatten uns gerade an euch gewöhnt“ zum Thema Brexit findet am Dienstag, 6. November, im Hans-Liebherr-Saal in der Stadthalle statt. Der Eintritt kostet acht Euro an der Abendkasse.

Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es online unter:

www.staedtepartnerbiberach.de