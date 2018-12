Engelschar beendet Christkindles-Markt

Den stimmungsvollen und friedlichen Abschluss des Biberacher Christkindles-Markts hat am Sonntagabend der Einzug des Weihnachtsengels mit seiner Schar kleiner Engelchen gebildet. Nach 16 Tagen ist jetzt Schluss auf dem Biberacher Marktplatz. Den nächsten weihnachtlichen Höhepunkt gibt es dann an Heiligabend.

Wolfgang Winter, der seit diesem Jahr die Gesamtleistung für den Christkindles-Markt übernommen hat, ist zufrieden mit dem Verlauf. „Wir hatten guten Zuspruch vom Publikum, alle haben die weihnachtliche Atmosphäre genossen.“ Das wird auch beim Abschluss mit dem Weihnachtsengel spürbar. Dicht gedrängt stehen die Besucher um die Adventsbühne herum, die stolzen Eltern wollen das beste Bild von ihrem kleinen Engelchen erhaschen. Johannes Riedel moderiert wie immer die Abschlussveranstaltung und begrüßt die Engel bei ihrem Einmarsch. Begleitet werden sie von der historischen Feuerwehrgruppe Biberach und Trompetern des Musikvereins Mittelbiberach.

Bevor der Weihnachtsengel allerdings seine Botschaft verkünden darf, begrüßt Baubürgermeister Christian Kuhlmann die zahlreichen Besucher: „Für mich ist der Christkindles-Markt immer die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit“, sagt er. „Wenn der Marktplatz strahlt und der weihnachtliche Duft alles erfüllt, dann weiß ich, bald ist Weihnachten.“ Kuhlmann bedankt sich auch bei allen Helfern, die diesen Weihnachtsmarkt erst möglich machen. Mehr als 70 Beschicker haben auch in diesem Jahr für ein abwechslungsreiches Sortiment gesorgt. Besonders gut angekommen sind laut Organisator Wolfgang Winter auch die verlängerten Öffnungszeiten, die es in diesem Jahr erstmals gab: „Die Imbiss- und Getränkestände durften am Freitag- und am Samstagabend jeweils eine Stunde länger, also bis 21 Uhr, öffnen“, so Winter. „Das ist von den Besuchern gut angenommen worden.“ Ob es im kommenden Jahr Änderungen geben soll, kann Winter noch nicht sagen: „Möglichweise lässt sich noch etwas verbessern, aber viel zu optimieren gibt es nicht.“ Für ihn sei der Christkindles-Markt in Biberach schon jetzt einmalig.

Ganz still wird es dann, als der Weihnachtsengel mit seinem Spruch beginnt. Mit dem goldenen Buch in der Hand steht der Engel da und Groß und Klein lauschen seiner Stimme: „Vergesset Unmut, Ärger, Krach, denkt über diese Botschaft nach, dass Friede werd’ auf dieser Erde, helft, dass der Frieden euch wahr werde (...) Ihr könnt im Kleinen Helfer werden, für neues, frohes Glück auf Erden.“ Der Weihnachtsengel blickt auch schon voraus auf den Heiligen Abend, wo sich alle wieder auf dem Markplatz versammeln sollten, um gemeinsam das Christkind willkommen zu heißen.

Der Musikverein Reute verabschiedet schließlich die Besucher und die Engelschar mit „Stille Nacht, heilige Nacht“.