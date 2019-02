Engagement wird vielfältiger und selbstbestimmter

Gut 40 Personen haben den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Kompetent fürs Ehrenamt“ mit dem Vortrag „Unterwegs zum Engagement 4.0?!“ im Landratsamt Biberach verfolgt. Darin hat Referent Professor Paul-Stefan Roß aus Stuttgart, Experte für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, sehr anschaulich die Wurzeln des Ehrenamts aufgezeigt, die bis heute noch Bestand haben. Landrat Heiko Schmid, Schirmherr der Veranstaltungsreihe, sagte in seinem Grußwort: „Im Landkreis Biberach engagieren sich mehr als 50 Prozent der Menschen ehrenamtlich. Sie alle schenken Lebensqualität. Diese Lebensqualität zeichnet unseren Landkreis aus.“

Roß berichtete, dass bereits 1816 der erste Sportclub der Welt in Hamburg gegründet worden sei und sich das Engagement in diesem Bereich gehalten habe, denn auch heute sei der Sport der größte Ehrenamtsbereich. Gut 170 Jahre habe es das „klassische Ehrenamt“ gegeben. Mit den Zeiten habe sich aber auch das Engagement geändert und dadurch auch die Begrifflichkeiten. Klassisches Ehrenamt, freiwilliges Engagement, informelles Engagement und bürgerschaftliches Engagement seien Beispiele dafür. Heute könne man auf eine Vielfalt des Engagements blicken. „Jedes Engagement ist ein Kind seiner Zeit“, betont der Referent und macht deutlich, dass die Zahl der Engagierten stetig zunehme und es noch nie so viele Vereine wie heute gegeben habe.

„Flexibilität ist ein Zeittrend, der nicht umzukehren ist“, sagte Ross. Dies habe Auswirkungen auf das Engagement. Eine Studie mache deutlich, dass der Umfang des Engagements der jeweiligen Personen deutlich abnehme und auch der verbindliche Einsatz und das langfristige Einbringen sich geändert hätten. Für ein Projekt sei es einfacher Mitstreiter zu finden. Vereine stünden durch diese Veränderungen vor großen Herausforderungen und müssten individuelle Lösungen finden. „Aufgaben aufteilen, in Teamvorständen arbeiten, stärkere Professionalisierung und kürzere Amtszeiten“, das könnten aus Sicht des Referenten Lösungsansätze sein. Um Engagement zu fördern, sei es wichtig, von der großen Vielfalt des Engagements zu wissen.

Das Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Biberach organisiert die Veranstaltungsreihe „Kompetent fürs Ehrenamt“ mit Veranstaltungen in Biberach, Riedlingen, Laupheim und Ochsenhausen. Thomas Münsch von der Geschäftsstelle des Netzwerks Ehrenamt machte in seiner Einführung deutlich, dass Engagement nicht vom Himmel falle und mit der Veranstaltungsreihe gestärkt werden solle.