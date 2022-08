Energiesparen: Freie Wähler wollen kein komplett dunkles Biberach

Eine noch stärkere Priorisierung bei Bauprojekten wünscht sich die Freie-Wähler-Fraktion (FW) im Biberacher Gemeinderat für die Zukunft. Wie im Herbst von städtischer Seite Energie gespart werden könnte und wie sie sich eine belebtere und attraktivere Innenstadt vorstellen können, das haben Fraktionsvorsitzende Stefanie Etzinger und ihre Stellvertreterin Flavia Gutermann im SZ-Sommergespräch erläutert.

Bauprojekte: „Aufgrund der Kostensteigerungen und der Lieferkettenprobleme sehen wir im beschlossenen Investitionsprogramm der Stadt noch größere Herausforderungen als ohnehin schon“, sagt Stefanie Etzinger. Wichtig sei jetzt, bei den Bauzeitplänen flexibel zu bleiben und ein Projekt auch mal zu schieben, sofern die Stadt dafür noch Zuschüsse ergattern könne. „So bitter das vielleicht im ersten Moment ist, wie wir es ja bei anstehenden Schulsanierungen schon erlebt haben.“

Ihre Fraktionskollegin pflichtet ihr bei: „Wir müssen vielleicht noch öfter Projekte verschieben und noch härter entscheiden, was ist wichtig und was ist ganz wichtig“, sagt Flavia Gutermann. Im Übrigen seien auch nicht immer nur die Kosten ausschlaggebend, sondern auch die personelle Besetzung bei der Stadtverwaltung. Als große Herausforderung sieht sie in diesem Zusammenhang auch das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum. „Das wird durch die steigenden Preise immer schwieriger“, so Gutermann. Sie wünsche sich deshalb, dass die Stadt an der begonnen Praxis festhalte, ein bereits geplantes Gebäude mit Sozialwohnungen an einem anderen Standort ein zweites Mal zu bauen. Auch dadurch ließen sich Kosten sparen.

Dass sie bei verschiedenen Bauprojekten immer wieder neuen Baukostensteigerungen zustimmen müssen, gehe an ihnen nicht spurlos vorbei, sagen die beiden FW-Stadträtinnen. „Aber man fängt allmählich an zu resignieren, weil es meistens um Pflichtaufgaben geht, bei denen wir keine andere Wahl haben“, sagt Etzinger.

Nicht die Heizungen in Kitas und Schulen runter drehen

Energiesparen: Es ist das Thema der Stunde und vermutlich auch der kommenden Monate. „Die energetischen Sanierungen, die wir an den städtischen Gebäuden schon seit Jahren vornehmen, bekommen jetzt eine noch größere Bedeutung“, sagt Etzinger. Die Energiepreissteigerungen träfen die Stadt im Zusammenhang mit den Stadtwerken und der Ewa Riss aber auch noch von anderer Seite, sagt Gutermann. „Und da sind wir schon sehr abhängig von dem, was in Berlin beschlossen wird.“

Gespannt ist man bei den FW auch auf die Energiesparvorschläge der Stadtverwaltung. Die Beleuchtung oder das Anstrahlen öffentlicher Gebäude zu reduzieren, könne ihre Fraktion problemlos akzeptieren, sagt Gutermann. „Probleme hätten wir aber aus Gründen des Sicherheitsempfindens damit, die Straßenbeleuchtung komplett abzuschalten. Wir wollen keine komplett dunkle Stadt.“ Prüfen müsse man, ob man bereits beheizte öffentliche Räume mehrfach und für unterschiedliche Zwecke nutzen könne.

Und noch eine rote Linie gibt es für die FW: „Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche in Kindergärten oder Schulen frieren, weil die Heizung runtergedreht werden muss“, sagt Etzinger. Diese Sparmaßnahme schließe sie auch für das Bürgerheim aus. Auch den Betrieb im Hallenbad zu reduzieren, wie es manche Kommunen tun wollen, sieht sie kritisch: „Es gibt ohnehin schon zu wenig Schwimmunterricht und die Kinderschwimmkurse sind übervoll.“ Im Bereich Bildung und Kultur sei es schwer, Energie einzusparen. „Beide Bereiche haben schon während Corona heftig gelitten“, so Stefanie Etzinger.

Idee: ein „24-Stunden-Kindergarten“

Kinderbetreuung: Trotz Anreizen in Form von Zulagen und anderen Vorteilen habe die Stadt hier, wie viele andere Kommunen auch, ein massives Fachkräfteproblem, sagt Etzinger. Zu den Haushaltsberatungen im Herbst habe man einen Antrag auf ein neues Gesamtkonzept zur Kinderbetreuung gestellt. „Wir müssen klären, wie wir mit dem bestehenden Personal eine möglichst flächendeckende Betreuung anbieten können.“ Wunsch dabei sei, dass jede und jeder die Betreuung bekomme, die er brauche. „Es muss unseres Erachtens aber nicht jede Angebotsform an jedem Standort vorgehalten werden“, sagt Etzinger. Biberach sei eine überschaubare Kommune und keine unübersichtliche Großstadt.

Für den neuen Kindergarten im Hauderboschen hätte sie den Wunsch nach einem „24-Stunden-Kindergarten“ für Eltern, die im Schichtdienst arbeiten. „Das kommt ja zum Beispiel in der benachbarten Klinik häufig vor“, so Etzinger.

Uneinig beim Parkplatzthema

Innenstadtstudie und „Platz für alle“: Im Herbst will sich der Gemeinderat mit den Ergebnissen der beiden Projekte befassen, die in der ersten Jahreshälfte unter Beteiligung der Bürger begonnen haben. „Dass die Bevölkerung gefragt wird, wie sie sich eine attraktivere Innenstadt vorstellt, finde ich gut“, sagt Flavia Gutermann, selbst Einzelhändlerin am Marktplatz. Etwas problematisch sehe sie, dass die Befragung zu „Platz für alle“ an einem wunderschönen Maisamstag stattgefunden habe. „Das war eine andere Klientel als die, die unter der Woche in die Stadt kommt.“

„Die Parkplatzfrage ist am Ende entscheidend bei diesem ganzen Thema“, meint Gutermann mit Blick auf die Kundschaft vieler Händler, die aus dem Biberacher Umland komme. Es gebe viele Plätze in der Innenstadt, die man attraktiver gestalten könne, ohne dass zentrale Parkplätze wegfallen müssten. Der Kesselplatz sei ein Beispiel dafür.

Stefanie Etzinger hat dazu eine etwas andere Meinung: „Ich fände es schade, wenn Innenstadtstudie und ,Platz für alle’ am Ende wieder nur auf das Thema Parkplätze reduziert werden.“ In beidem stecke viel mehr. „Es geht auch um Kulturveranstaltungen in der Innenstadt, das Beseitigen von Leerständen und das Nutzen von Plätzen. Wir sollten die Chancen sehen, die das alles bietet.“