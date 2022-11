Enduro-Final-Läufe in Rudersberg und Augsburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die finalen Läufe des ADAC-CC-Endurocup-Süd fanden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Rudersberg und Augsburg statt – für Larissa Mayer (AMC Biberach) waren sie geprägt von Frust und Freude.

In Rudersberg kam Larissa als Dritte vom Start weg und konnte schon an der ersten kleinen Auffahrt eine Fahrerin überholen. Die MX-Strecke war extrem tief, voll Schlamm und der Boden wickelte sich um die Räder. Im Wald war es im Verhältnis dazu einfach zu fahren und auf dem Feld konnte Larissa nochmals überholen. Somit war sie das erste Mal in der ersten Runde in Führung mit fast zwei Minuten Vorsprung. Leider blieb sie an einem schlammigen Hügel kurz vor dem Ziel hängen und musste sich hoch kämpfen. Danach stank und kochte das Motorrad – dann ging gar nichts mehr: Hundert Meter vor dem Ziel brannte ihr in Führung liegend die Kupplung durch. Nach 20 Minuten war das Motorrad so ausgekühlt, dass sie mit einem letzten Aufbäumen der Kupplung noch als Fünfte durch die Zeitschleife fahren konnte und somit eine gewertete Runde hatte. Da jedoch viele Fahrerinnen Probleme mit der Strecke hatten, fuhren auch sie nur eine Runde in den vorgegebenen zwei Stunden und Larissa wurde somit sogar noch Fünfte der Tageswertung.

Auch am Wochenende darauf in Augsburg war wieder alles nass. Nach dem Start, erneut als Dritte, hatte sie schon im Wald auf den Single Trails erste Probleme, da die neue Kupplung noch nicht richtig eingestellt war. Auf den drei hintereinander liegenden Baumstämmen kurz vor dem Ziel blieb sie am mittleren hängen und fuhr somit auf Platz vier aus der ersten Runde. Aufgrund der engen Strecke war es sehr schwer, andere Fahrer zu überholen. Auch in der zweiten und dritten Runde blieb sie an bewusstem Stamm hängen. Mit neu eingestellter Kupplung begann ihre Aufholjagd und auch die Baumstämme waren kein Problem mehr. Mit der Zeit wurde die Waldstrecke jedoch kräftezehrend und nach eineinhalb Stunden blieb sie im Steinfeld hängen. Erschöpft fuhr sie in die Box. Als sie dort erfuhr, dass sie auf Platz drei liegt, gab ihr das so viel Energie, dass sie in den letzten beiden Runden noch einmal alles gab und tatsächlich die vor ihr liegende Fahrerin noch überholen konnte. Somit fuhr sie zum Abschluss ihr bestes Ergebnis der Saison ein und erreichte den zweiten Platz in der Tageswertung. In der Endwertung der Serie wurde Larissa Mayer Dritte.