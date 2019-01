Endspurt bei der SZ-Wahl zum Sportler des Jahres

Die Wahl zum Sportler des Jahres 2018 der „Schwäbischen Zeitung“ geht in die finale Phase: Noch bis einschließlich Sonntag haben Sie, liebe Leser, die Chance, für Ihren Kandidaten abzustimmen. Am Donnerstag, 31. Januar, ist der letzte Coupon in den SZ-Ausgaben Biberach, Laupheim und Riedlingen zu finden. Auf diesem können Sie drei Kreuze für Ihre drei Favoriten machen. Auch Coupons mit nur einem oder zwei Kreuzen sind gültig. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt die Wahl.

Coupons, die am Montag, 4. Februar, bis 13 Uhr bei den Geschäftsstellen eingehen, fließen auf jeden Fall noch mit in die Auszählung ein. Die Coupons können am Montag auch gern persönlich am Serviceschalter der Geschäftsstellen abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden. Die Öffnungszeiten der Geschäftsstellen sind in Biberach 9 bis 13 Uhr, in Laupheim 9 bis 13 Uhr und in Riedlingen 9 bis 13 Uhr.

Sieger-Kür bei Sportlerehrung

Für den Sieger der SZ-Wahl zum Sportler des Jahres 2018 lobt Sport Heinzel aus Biberach einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro aus. Der Zweit- und Drittplatzierte darf sich jeweils über einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 beziehungsweise 200 Euro von Sport Heinzel freuen. Zusätzlich bekommen alle drei Gewinner noch eine Trophäe. Offiziell verkündet und gekürt werden die Preisträger am 8. Februar bei der gemeinsamen Sportlerehrung des Land- und des Sportkreises Biberach in der Gigelberghalle. Zu dieser Veranstaltung sind alle elf Nominierten der SZ-Wahl zum Sportler des Jahres 2018 eingeladen.

Elf Sportler stehen zur Wahl

Zur Wahl stehen die elf Sportler, die im vergangenen Jahr jeweils die Wahl zum Sportler des Monats der „Schwäbischen Zeitung“ gewonnen haben. Die Kandidaten sind: Maike Nägele (SF Schwendi/Tennis), Hannes Kusterer (TG Biberach/Triathlon), Mia Büchele (jetzt SC Freiburg/Fußball) aus Riedlingen, Manuel Münst (SV Ringschnait/Fußball), Michael Stöferle (SV Sulmetingen/Fußball), Hannah Späth (TG Biberach/Triathlon), Roman Herrmann (Radsport) aus Schwendi, Andreas Wonschick (FV Biberach/Fußball), Jens Wetzstein (SV Birkenhard/Radsport), Kayra Bekir (SV Kirchdorf/Tischtennis) und Lara Kuhn (TG Biberach/Handball).

Stimmen Sie mit ab, jede Stimme zählt.