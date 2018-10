Endrunde steigt in Biberach

16 D-Junioren-Mannschaften sind dabei: Die Nachwuchsfußballer haben sich für die Endrunde des VR-Talentiade-Cups auf Bezirksebene qualifiziert. Am Sonntag, 28. Oktober, treffen sie in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach aufeinander. Ausrichter ist die SG Mettenberg. Die Spiele in den vier Vorrundengruppen beginnen um 10 Uhr, die jeweils Gruppenersten und -zweiten spielen um den Tagessieg. Das Finale ist für 16.03 Uhr vorgesehen.

Die 16 Teams hatten sich in den Vorrunden-Turniern in Warthausen und Kirchdorf durchgesetzt. Ärgerlich war für Bezirksmitarbeiter Erich Wachter, der den Wettbewerb organisiert, dass in Kirchdorf einige angemeldete Vereine nicht angetreten waren: SGM Hochdorf, SGM Sießen I und II, SGM Burgrieden II und SSV Biberach.

Im Wettbewerb der D-Juniorinnen hat die Spielgemeinschaft Kirchberg die erste Runde auf Bezirksebene für sich entschieden und sich knapp gegen den punktgleichen TSV Warthausen sowie die SGM Alberweiler und die SGM Bellamont durchgesetzt. Die Kirchbergerinnen vertreten nun den Bezirk Riß bei der Vorrunde auf Verbandsebene am Sonntag, 18. November, in Grünkraut.