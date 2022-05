Endlich wieder Urlaub

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause war es in der ersten Aprilwoche endlich wieder so weit: der Verein Bela e.V. bot den von ihnen betreuten Personen endlich wieder eine Reise an den Bodensee nach Langenargen an. Die Begeisterung war groß und so fand sich eine Gruppe von dreizehn Reiselustigen zusammen, die von Bela e.V. im Ambulant Betreuten Wohnen oder im Betreuten Wohnen in Familien begleitet und unterstützt werden.

Trotz des wechselhaften Aprilwetters war es eine aufregende Woche für alle Beteiligten. Die Tage wurden mit verschiedenen Ausflügen gefüllt.

Zu Beginn der Freizeit standen Ausflüge nach Langenargen und Friedrichshafen auf dem Programm. Dort gab es nach einem Stadtbummel für die Reisegruppe Eis und Kuchen. Vor allem das gemeinsame Zusammensitzen war eine gelungene Abwechslung nach zwei Corona-Jahren. Dabei entstanden spannende Gespräche innerhalb der Gruppe. Am letzten Tag ging es zu Fuß die Argen entlang bis zur Seemündung, was allen viel Freude bereitete. Belohnt wurden sie mit einem herrlichen Blick über den See hinauf zu den Bergen. Für die nimmermüden Reisenden ging es am Nachmittag mit der Bahn nach Lindau. Dort gönnten sich alle ein leckeres Abschiedseis. Die letzten Souvenirs für die Gastfamilien und Angehörigen wurden auch noch geshoppt. Wenn das Wetter nicht mitspielte, erfreute sich die Gruppe an Musik, Spielerunden und geselligem Zusammensein.

Das Highlight der Reise war ein Tagesausflug zu dem Haustierzoo bei Überlingen. Auf einem Rundweg über den Hof kam es zu Begegnungen mit unglaublichen Arten von Federvieh, exotischen und heimischen Enten, Gänsen, Hühnern, Hasen, Ziegen, Eseln und Papageien. Für alle gab es die Möglichkeit, die Tiere zu füttern. Der hautnahe Kontakt zu den verschiedenen Tierarten erfreute die gesamte Reisegruppe.

Für die Betreuten waren die gemeinsamen Tage am Bodensee eine schöne und gelungene Abwechslung zum gewohnten Alltag. Denn erst durch die fachliche Begleitung durch Bela e.V. wird den Teilnehmern ein solches Erlebnis ermöglicht.

Mehr Informationen zu Bela e. V. gibt es unter der Tel. 0 73 51/ 3 74 18 – 05 oder www.bela-ev.com.