Endlich wieder Rosenfest am Weberberg

Zum 16. Mal steht der Weberberg am Samstag, 11. Juni, ganz im Zeichen der Rose. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet von 9 bis 17 Uhr wieder das Rosenfest in Biberachs beliebtem Altstadtviertel an. Das Organisationsteam um Verena Löbel hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Verena Löbel ist sich sicher: „Wir werden das Rosenfest fast wie früher feiern können.“ Dazu gehören unter anderem auch sechs Live-Bands, die Rosenfest-Lotterie, das traditionelle Rosenschminken und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder.

Etwas weniger umfangreich als in den Vorjahren fällt die Zahl der Stände aus, an denen Produkte rund um die Rose und Kulinarisches angeboten werden. 22 Stände wird es geben, die etwas weiter auseinander stehen, um die Abstände wahren zu können. Auch die beliebten Modenschauen wird es heuer nicht in gewohnter Form geben. Stattdessen organisiert das Modeatalier Crybird eine Modeperformance mit Puppen.

Verschiedene Theatervorführungen

Ansonsten gibt es vieles, was die Besucherinnen und Besucher von früheren Rosenfesten kennen: Neben dem Fenstertheater mit dem Stück „Biberacher Herrgöttle und die Kräuterhexe“, mit Vorführungen um 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr an der Ecke Weberberggasse/Emmingergasse können die Besucher mit dem Stück „Die Geschichte der Magd Eva Jäggerlin“ um 11 und 13 Uhr am Töpferhaus Engelgasse ein weiteres Theaterstück vor der historischen Kulisse des Weberbergs genießen. Die Koordination dafür übernimmt Theresa Schökle, Regie führt Markus Schröter.

Marianne Wilhelm führt Besucher zwischen 10.30 bis 14.30 Uhr habstündlich über den Weberberg und berichtet Interessantes zu seinen gebäuden und seiner Geschichte. Treffpunkt ist Stand 9.

Livemusik und Lotterie

Auch Musik erklingt während der gesamten zeit des Fests: In der Emmingergasse spielt von 9 bis 13 Uhr Acoustic Avenue, sowie zwischen 13 und 17 Uhr Christina Eichner & Band. In der Justinus-Heinrich-Knecht-Straße können sich die Besucher von 9 bis 13 Uhr auf eine musikalische Überraschung freuen, danach tritt bis 17 Uhr Smart & Guitar auf. In der Engelgasse spielt von 9 bis 13 Uhr Christina Eichner & Band, anschließend spielt von 13 bis 17 Uhr Peter Zoufal.

Bei den jungen Besuchern sorgen das Rosenschminken, Märchen und Kindermitmachlieder mit Barbara Schmidt und Alice Gerster ab 10 Uhr mit stündlich abwechselnden Vorstellungen sowie der Clown Jo Brösele für Abwechslung. Rosenkavaliere verteilen rund um den Weberberg wieder um die 300 Rosen an die Besucherinnen und Besucher. Bei ihnen und allen Ausstellern gibt es auch Lose für die Lotterie, deren Verlosung um 16 Uhr vor der Weberberggasse 31 stattfindet. Organisatorin Verna Löbel dankt in diesem Zusammenhang auch den Anwohnern vom Weberbergs, die die Einschränkungen, die durch das Fest entstehen, in Kauf nehmen.