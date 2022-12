Endlich wieder Adventsmarkt am BSBZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell am letzten Samstag vor dem ersten Advent herrschte großer Andrang beim ersten Adventsmarkt am Bischof Sproll Bildungszentrum nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Der veranstaltende Elternbeirat der Rißegger Schule freute sich über das große Engagement der Schulgemeinschaft und zahlreicher Klassen. Kreativ Gebasteltes, Gebäck und Eingemachtes in allen Variationen sowie viele Verpflegungsstände, vom Döner bis zum Pulled Burger, fanden dankbare Käufer und sorgten für große Zufriedenheit, sowohl bei Kunden, als auch bei Verkäufern.

Der von der SMV organisierte Flohmarkt bot Gelegenheit, Spielsachen zu verkaufen, wie auch die heimischen Bestände zu ergänzen beziehungsweise auszutauschen. Informationen zum BSBZ, Schulführungen und Bastelangebote der Ganztagsmitarbeiterinnen ergänzten das Angebot. Nachdem das gut eingespielte „Kranzteam“ in diesem Jahr pausierte, hatten die fünften und sechsten Klassen das Basteln der Adventskränze und Gestecke übernommen. Den Gästen konnte so in diesem Jahr die gewohnt breite Auswahl geboten werden. In der Mensa fanden sich Jung und Alt nach ausgiebiger Einkaufstour bei Kuchen und Kaffee zum Plausch und Austausch zusammen. Sowohl in der Vorbereitung, als auch am Tag des Adventsmarkts, lernten sich viele der Bischof Sproll Community untereinander besser kennen. Die Menschen zusammenzubringen, gemeinsam etwas auf die Beine stellen, sicher zwei der gewichtigsten Gründe eine solche Großveranstaltung in jedem Jahr wieder neu zu organisieren. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt den einzelnen Klassen und den „Eine-Welt Projekten“ des BSBZ in Nigeria und Argentinien zugute. Insgesamt war der Adventsmarkt eine runde Sache, wie übrigens der riesige Adventskranz vor dem Eingangsbereich, den engagierte Eltern auch in diesem Jahr wieder möglich gemacht haben. Advent, Advent ein Lichtlein brennt – eins nach dem anderen, demnächst auf dem Campus des BSBZ.