Ende einer Autofahrt unter Drogeneinfluss

Die Fahrt eines 22-Jährigen unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Montag in Biberach beendet. Die Polizeistreife sah den Mazda gegen 21.30 Uhr im Zeppelinring in Richtung Rollinstraße fahren und stoppte das Auto. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Der Mann sei tags zuvor wegen Fahren unter Drogeneinflusses aufgefallen, teilt die Polizei weiter mit. Er muss jetzt erneut mit einer Anzeige rechnen.