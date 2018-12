EnBW-Tombola erbringt 12 100 Euro für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr ist es Mitarbeitern und Betriebsräten der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und Netze BW GmbH am Standort Biberach gelungen durch eine Tombola einen Betrag von 12 100 Euro zu erzielen. Das Geld kommt sozialen Projekten regionaler Organisationen zu Gute.

Seit 1974 wurden bei der heutigen EnBW bereits 43 Tombola-Veranstaltungen organisiert und über die Jahre hinweg eine Gesamtsumme von rund 380 000 Euro gespendet. In diesem Jahr dürfen sich folgende Organisationen über einen Spendenscheck in Höhe von 4033 Euro freuen: „Zusammen Berge versetzen“, vertreten durch Bernd Kirchenmaier, der Freundeskreis Schussenried, vertreten durch Paul Lahode sowie der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Caritas Biberach-Saulgau, vertreten durch Annette Brade. Mit dem Geld können Einzelpersonen, die unverschuldet in eine Notlage gekommen sind, Gruppen die einen besonderen Bedarf haben oder auch Projekte finanziert werden.

Insgesamt wurden 3000 Lose für 1,50 Euro pro Stück bei der Biberacher EnBW-Tombola verkauft. 600 Preise, die zum größten Teil von regionalen Firmen gespendet wurden, gab es zu gewinnen. Die Kaufbereitschaft, und somit auch die Spendenbereitschaft, der Mitarbeiter war wieder sehr groß.

Eine Versteigerung außergewöhnlicher Events erhöhte den Spendenerlös. Auch die Biberacher Auszubildenden haben mit ihrem Kuchenverkauf einen ordentlichen Betrag zur Spendensumme beigesteuert. Durch Geldspenden von EnBW-Rentnern wurde der Spendenerlös noch wesentlich aufgestockt.