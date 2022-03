Emissionen senken: Jetzt gibt es auch E-Klappräder und E-Lastenräder zum Ausleihen

Täglich pendeln hunderte Studierende und Mitarbeitende zu den beiden Campusstandorten der Hochschule Biberach. Das Projektbüro Campus Zukunft erarbeitet gerade ein Mobilitätskonzept, das zu den Stoßzeiten Entlastung bringen und Emissionen reduzieren sollen.

Sharing-Dienste, kollektive Fahrangebote, Fahrradstraßen – die Mobilität verändert sich gerade in den Großstädten rasant. „Im ländlichen Raum und urbanen Land aber wird das eigene Auto wohl noch über Jahre hinweg ein zentraler Verkehrsträger bleiben“, teilt die Hochschule Biberach (HBC) mit. „Lösungen für platzsparende, emissionsarme und komfortable Fortbewegungsmöglichkeiten müssen hier anders aussehen als in den großen Zentren.“ Impulse für ein neues Mobilitätsverhalten könnten und müssten Pendlerregionen wie Oberschwaben selbst setzen. Die Hochschule Biberach (HBC) will hier mit gutem Beispiel vorangehen.

Das Projektbüro Campus Zukunft der HBC erarbeitet deshalb Mobilitätskonzepte, die zum einen eine Entlastung des hohen Verkehrsaufkommens zu den Stoßzeiten bringen sollen, zum anderen aber auch ganz klar den Fokus auf die Reduzierung von Emissionen legen. „Wir wollen die Mobilität nachhaltig verändern. Von den Erfahrungen, die wir mit unseren Projekten sammeln, können in einem zweiten Schritt auch die Kommune und Unternehmen profitieren“, erläutert Thomas Schwäble, Kanzler der Hochschule. Dafür werden verschiedene Angebote und digitale Konzepte für die Attraktivität von zwei- und vierrädrigen emissionsfreien Fahrzeugen erarbeitet und getestet. Die Fakultäten bringen dafür gemeinsam ihr Fachwissen ein, die Beteiligten arbeiten themenübergreifend zusammen.

Eine Säule ist „Sharing“, also das gemeinsame Nutzen von Autos, Rollern oder auch Fahrrädern, die als Pool Hochschulangehörigen und der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt werden. Eine größere Flotte an Elektrorollern gibt es bereits, jetzt soll das Angebot erweitert werden: Effizientere E-Roller neuer Bauart, Elektrofahrräder und -lastenräder sowie herkömmliche Fahrräder ermöglichen einen breiten, öffentlich verfügbaren Mobilitätsmix in Biberach. Dazu gehört auch die Ausleihe und Rückgabe aller Fahrzeuge über Mobilitätsstationen im gesamten Stadtgebiet mithilfe einer zentralen App.

Finanziert wird die Flotte, die im ersten Schritt circa 35 Zweiräder umfasst, durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums und durch Sponsoren. Zwei Klappfahrräder mit Elektroantrieb beispielsweise wurden jetzt vom Biberacher Unternehmen OZ Deutschland gestellt, das sich eigentlich auf die Herstellung von Felgen spezialisiert hat. „Die Klappräder waren zunächst nur eine Spielerei, haben sich dann aber schnell zu einem echten Erfolg entwickelt, was wohl vor allem an ihrem extrem leichten Gewicht liegt“, berichtet Geschäftsführer Denis Matijasic. Im Sharing-Mix der Hochschule eignen sie sich besonders für kombinierte Fahrten mit dem ÖPNV.

Ausgangspunkt für die Leihräder ist das Projekt „HBC.Move“, das vom Bundesumweltministerium mit rund 250 000 Euro gefördert wird. Initiiert wurde es von Professor Florian Schäfer, Verkehrsexperte der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement, der von Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Gebäude- und Energiesysteme unterstützt wird. Martin Spalek aus dem Team von Campus Zukunft beschreibt die Zielsetzung des Vorhabens: „Die Mehrheit unserer Studierenden und Beschäftigten lebt in einem Umkreis von zehn Kilometern um die Hochschule. Wir wollen das emissionsfreie Pendeln mit einem breiten Angebot so attraktiv wie möglich machen.“

Das baden-württembergische Verkehrsministerium fördert künftig die Sharing-Angebote der HBC finanziell. Ein entsprechender Projektantrag ist jetzt positiv beschieden worden. „Die Gelder sichern die Umsetzung unserer Konzepte, sie decken Personalkosten und ermöglichen die Schaffung einer digitalen Infrastruktur“, so Spalek.

Nun gelte es, das Team entsprechend um diese Kompetenzen zu erweitern. Die HBC hat deshalb neue Stellen für den Betrieb der Sharing-Flotte und die wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens ausgeschrieben. Die Hochschule wolle sich aktiv an der Entwicklung Biberachs beteiligen – und suchekreative Köpfe, die diesen Weg in einem flexiblen und zukunftsfähigen Umfeld mitgehen möchten, teilt die HBC mit.