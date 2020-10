Emilia Wild erreicht Platz drei der Gesamtwertung

Die achtjährige Nachwuchs-Trialfahrerin Emilia Wild vom AMC Biberach ist Dritte in der Gesamtwertung des ADAC-E-Kids-Cup geworden. Marco Laure erreichte Platz zwei in der Tageswertung beim vierten Lauf der Serie in Schorndorf.

Für einige AMC-Fahrer ist Schorndorf im Regen ein vertrautes, aber gefürchtetes Terrain. Nun trafen diese Bodenverhältnisse auch die knapp 30 E-Kids-Fahrer beim letzten Lauf der Serie. Sie hatten acht Sektionen und zwei Runden zu bewältigen und dafür drei Stunden Zeit. Durch den Regen war es für die jungen Fahrer zwischen sechs und zwölf Jahren ungewohnt glitschig. Erst in der zweiten Runde trocknete das Gelände leicht an und wurde besser befahrbar.

Eine Nullsektion mehr

Marco Laure fuhr in der Klasse Könner das zweite Mal beim ADAC-E-Kids-Cup mit, war also ohne Aussicht auf den Gesamtsieg der Meisterschaft. Den Tagessieg wollte er sich aber sichern. Fünf Sektionen konnte er in beiden Runden komplett fehlerfrei fahren. In der zweiten Runde schaffte er es, sich die Führung zu erkämpfen, und konnte diese bis zur letzten Sektion halten. Dann setzte er aber einen unnötigen Fuß, der ihn den ersten Platz kostete. Bei Punktegleichstand mit dem Gewinner Lukas Schiebel konnte dieser eine Nullsektion mehr vorweisen und der neunjährige Marco Laure wurde mit sechs Fehlerpunkten Zweiter. In der Serienwertung belegte er den fünften Platz.

Für Emilia Wild war es der dritte Lauf der Serie in der Klasse Anfänger. Auch für sie waren die Bodenverhältnisse sehr ungewohnt. Aber sie konnte die Hälfte der Sektionen gleich gut oder sogar besser als der spätere Gesamtsieger der Serie, Leon Stirnal, bewältigen. Emilia Wild kassierte jedoch zwei Fünfer, die sie etwas zurückwarfen. Am Ende wurde sie mit einem Zähler Rückstand auf Stirnal Fünfte. Ein Ergebnis, das ihr den dritten Platz des E-Kids-Cups in der Meisterschaft sicherte.

Ungewohnt schwierig

Madlen Nägele startete in der Klasse der Fortgeschrittenen bei allen vier Läufen der Serie. Auch für sie war das Gelände in Schorndorf ungewohnt schwierig, sie konnte aber in allen Sektionen eine konstante Leistung erbringen. Ihr achter Platz reichte für den vierten Platz in der Meisterschaft. Außer Wertung fuhr Felix Nägele mit, da er noch zu jung für die Meisterschaft ist. Seine Punktezahl hätte in der Klasse Anfänger den vierten Platz ergeben. Michael Saur, Sportleiter des ADAC Württemberg, übergab am Ende bei der Siegerehrung der Meisterschaft die Pokale und Urkunden.