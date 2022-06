EM-Silber für Simon Dobler

In einem Herzschlagfinale bei der EM in Rimini (Italien) hat sich das deutsche Juniorenteam auf dem Doppelminitrampolin hauchdünn gegen Portugal durchgesetzt und ist hinter Belgien Vize-Europameister geworden. Dem deutschen Team gehörte auch Simon Dobler von der TG Biberach an.

Simon Dobler, der auch Mitglied im TG-Talent-Team ist, gelang nach TG-Angaben als zweiter Starter im deutschen Team ein hervorragender Durchgang in den sicheren Stand. Er zeigte dabei einen Doppelsalto gebückt mit halber Schraube und einen Doppelsalto gehockt mit ganzer Schraube. Der 16-Jährige erkämpfte damit wichtige vier Scorepunkte für die Teamwertung. Zuvor hatte sein Teamkollege Mats Kelterer (VfL Pinneberg) bereits vier Scorepunkte vorgelegt. Im entscheidenden dritten Durchgang sicherte sich Adrian Thomson (TG Münster) weitere drei Scorepunkte. In der Endabrechnung hatten die drei ersten Nationen jeweils elf Scorepunkte auf dem Konto und so entschied die Tiebreak-Regel über die Platzierungen. Überglücklich feierte die junge Mannschaft zusammen mit Bundestrainer Olaf Schmidt (Hamburg) den EM-Vizemeistertitel.

Simon Dobler trainiert bei der TG Biberach und zusätzlich bei der TSG Bad Wurzach. Er war im März nach seinem Erfolg bei den deutschen Jugendmeisterschaften in das deutsche Jugend-Nationalteam aufgenommen worden und bestritt in Rimini seinen ersten internationalen Wettkampf. Der Mittelbiberacher turnte bereits in der Qualifikation auf dem Doppelminitrampolin zwei hervorragende Durchgänge. Mit 47,5 Punkten übertraf er seine bisherige Bestmarke um weitere drei Zehntel und erreichte als zweitbester Deutscher den elften Platz in seiner Altersklasse (AK) 15-16.