Elternwerden in Zeiten von Corona

Bei den Geburtsinformationsabenden mit Kreißsaalbesichtigung an der Sana-Klinik Biberach können werdende Eltern normalerweise einen ersten Eindruck von den Räumlichkeiten sowie vom Team des Geburtszentrums erhalten. Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern kann die beliebte Veranstaltung, die monatlich rund 100 Interessierte ins Klinikum lockt, derzeit jedoch nicht in der gewohnten Form stattfinden. Daher startet das Geburtszentrum nun einen alternativen Service: Werdende Eltern können ab September Termine für individuelle Kreißsaalführungen vereinbaren. Dabei können in entspannter Atmosphäre die Räumlichkeiten besichtigt und Fragen rund um die Geburt gestellt werden.

„Wo man sein Kind zur Welt bringt, ist für viele Eltern eine wichtige und auch eine emotionale Entscheidung. Bei dieser ist das persönliche Gefühl, die Sympathie oftmals entscheidend – wo fühle ich mich wohl und gut aufgehoben, wem möchte ich mich in dieser intimen Situation anvertrauen“, so die Leitende Hebamme Hildegard Schlumberger. „Beim neuen Angebot steht daher das persönliche Kennenlernen im Vordergrund. Jede werdende Mutter beziehungsweise jedes Elternpaar wird einzeln durch unser Geburtszentrum geführt. Das ist nicht nur im Hinblick auf den Infektionsschutz sinnvoll, so kann auch individuell auf die werdenden Mütter und Väter eingegangen werden.“

Bei der Führung wird auch das Thema Geburt während der Pandemie thematisiert. „Wir erleben immer wieder, dass werdende Eltern durch die aktuelle Situation stark verunsichert sind“, sagt Privatdozent Dr. Dominic Varga, Chefarzt der Geburtshilfe. „Gerade bei Punkten wie Schutzmaßnahmen und Besucherregelungen betreiben wir im Vorfeld viel Aufklärungsarbeit, damit Sorgen und Ängste nicht das Geburtserlebnis überschatten.“ Aktuell gelten zum Schutz von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern im Klinikum weiterhin besonders hohe Sicherheits- und Hygienestandards. „Corona-Patienten und Verdachtsfälle werden nach wie vor isoliert von allen anderen Patienten und unseren werdenden Müttern versorgt. Alle Patienten – auch unsere Frauen – werden bei Aufnahme außerdem vorsorglich auf Covid-19 getestet und wir alle tragen durchgehend einen Mundschutz.“

An den Abläufen in der Biberacher Geburtshilfe hat sich durch die Pandemie indes wenig geändert. „Unser Team war und ist für unsere Schwangeren und Gebärenden vollumfänglich und ohne Einschränkungen da“, erklärt Hildegard Schlumberger. „Frauen mit Wehen können zu jeder Uhrzeit zu uns ins Krankenhaus kommen.“ Väter – oder bei alleinstehenden Frauen eine sonstige Bezugsperson – dürfen bei der Geburt ebenfalls anwesend sein – vorausgesetzt, sie sind nicht positiv auf Corona getestet und frei von Symptomen.