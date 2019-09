Elterngeld Plus verstehen und beantragen

Werdende Eltern, Mütter und Väter sowie Interessierte vor allem aus dem Personalbereich von Firmen und Betrieben sind am Dienstag, 17. September, 18 Uhr, eingeladen, wenn es im Hans-Liebherr-Saal der Stadthalle um das Elterngeld Plus geht. Referent ist Marcel Petermann vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Bonn. Viele Eltern planen, die Entwicklung ihrer Kinder möglichst von Anfang an zu begleiten. Dafür benötigen sie Zeit, Elternzeit. Das bedeutet, im Beruf in Teilzeit zu arbeiten oder beruflich zu pausieren und die gewonnene Zeit für das Kind einzusetzen. Beruflich und finanziell bedeutet das oft Einschränkungen und vor allem eine gute Planung. Seit 2015 hilft das staatliche Elterngeld Plus, diesen Wunsch umzusetzen mit dem Ziel, die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu unterstützen. Doch die Regelungen und Voraussetzungen sind oft schwer zu verstehen, außerdem müssen sich Eltern rechtzeitig informieren, um keine Fristen zu verpassen. Das ist oft nicht einfach. Deshalb hat der Arbeitskreis „Beruf und Familie“ im Lokalen Bündnis Familie Biberach Marcel Petermann eingeladen. Er wird zum Thema „Elterngeld, Elterngeld Plus und Elternzeit – Wie Eltern die neuen Elterngeld-Regelungen gezielt nutzen und ihre Elternzeit gemeinsam planen“ referieren. Petermann wird konkrete Zahlen, Fakten und Beispiele nennen, zumal es beim Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus zahlreiche Varianten gibt. Eine flexible Elternzeit kann ein rechtlicher Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber sein. Nach dem Vortrag wird es die Möglichkeit geben, dem Referenten Fragen zu stellen. Das Lokale Bündnis Familie Biberach koordiniert seit mehr als zehn Jahren Aktive, Organisationen und Einzelpersonen, die Themen zum Bereich Familie in Biberach bewegen. Zum Teilbereich „Arbeitswelt und Familie“ hat sich ein Arbeitskreis das Ziel gesetzt, die Vereinbarkeit von Familienleben und Arbeitswelt zu fördern und zu informieren. Anmeldung unter der Telefonnummer 07351/51421.