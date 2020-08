Eltern als Mentoren: Wie Kinder trotz Corona-Krise Fahrradfahren lernen

Weitere Termine für die Eltern sind bei der Biberacher Jugendverkehrsschule in der Adenauer Allee 23 am Mitwoch, 5 August, von 15.30 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 9. September, von 15.30 bis 17 Uhr und am Freitag, 11. September, von 9 bis 10.30 Uhr.

Weitere Termine und Informationen werden auf der Homepage des Polizeipräsidiums Ulm unter https://ppulm.polizei-bw.de/

radfahrausbildung/ veröffentlicht. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine verbindliche Anmeldung unter ulm.pp.praevention@polizei.bwl.de und telefonisch unter 0731/1881444 oder 0731/1881445 notwendig.

Weitere Informationen über die Kreisverkehrswacht gibt es auch online unter: www.kvwbc.de