Ellwangen kann sich den Titel sichern

Nachdem die Staffel II der Fußball-Kreisliga B im Bezirk Riß ihren Meister am vergangenen Wochenende noch nicht gefunden hat, könnte es am Sonntag sehr wohl soweit sein. Dabei liegen alle Möglichkeiten ganz in der Hand des Tabellenführers Ellwangen.

Begonnen wird der 25. Spieltag am Sonntag um 13.15 Uhr mit der Begegnung SGM Schemmerhofen/Ingerkingen gegen die SF Schwendi II. Die SGM hat ihre jüngsten drei Partien allesamt gewonnen, aber auch die Sportfreunde sind seit vier Spielen ungeschlagen. Im Hinspiel konnte sich die SGM mit 4:2 durchsetzen.

Ebenfalls um 13.15 Uhr geht es zwischen der SGM Reinstetten/Hürbel und dem SV Fischbach los. Mit Blick auf die Tabelle hat hier wohl die SGM die Nase ein Stück weit vorne, nachdem die Fischbacher ohne Anschluss auf die Plätze vor ihnen den vorletzten Platz belegen. Bereits das Hinspiel konnte man mit 3:0 für sich entscheiden.

Der SV Ellwangen kann um 15 Uhr (auch Anstoßzeit der restlichen Spiele) vor heimischer Kulisse gegen die SF Sießen alles klar machen. Die momentanen vier Punkte Vorsprung wären im Erfolgsfall bei noch einem ausstehenden Spieltag nicht mehr aufzuholen. Die Gäste rangieren im Tabellenmittelfeld und sind die letzte Hoffnung für die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. In der Hinrunde gewann Ellwangen erst durch ein spätes Tor mit 4:3.

Attenweiler/Oggelsbeuren muss am Sonntag auswärts beim SV Rissegg ran. Ohne eigenen Punktgewinn dort ist die Meisterschaft sowieso gelaufen. Den Relegationsplatz hat die SGM derweil aber sicher. Die Rißegger haben ihre vergangenen beiden Partien jedoch gewonnen und haben sich bereits in der Hinrunde als unangenehmen Gegner präsentiert. Das Hinspiel konnte die SGM jedoch mit 4:1 für sich entscheiden.

Der SV Baustetten II empfängt den TSV Hochdorf. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn auf den Plätzen zehn und elf. Das Spiel verspricht durchaus eng zu werden. Auch in der Hinrunde trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden.