Ellwangen kann noch Dritter werden

Der SV Mittelbuch steht als Kreisliga-B-II-Meister fest. Am letzten Spieltag kann der SVM befreit beim SV Ellwangen aufspielen, der allerdings mit einem Sieg noch auf Rang drei rutschen kann. Die SGM Altheim/Schemmerberg geht als Tabellenzweiter in die Relegation und will sich beim SV Rissegg warmschießen. Alle Begegnungen beginnen am Samstag, 9. Juni, um 16 Uhr.

Nach einer Rückrunde ohne Niederlage und einem Torverhältnis von 45:7 Toren hat der SV Mittelbuch nach dem 2:0-Sieg gegen den FV Rot die Meisterschaft perfekt gemacht. Dennoch will sich die Meisterelf mit einem Auswärtssieg beim SV Ellwangen (4.) von der Liga verabschieden und danach die Meistersause steigen lassen. Die Hausherren können mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe noch auf Rang drei vorrücken.

Der SGM Altheim/Schemmerberg (2.) gelang als Vizemeister der Sprung in die Relegation, ausgerechnet die einzige Saisonniederlage wurde der Mannschaft von Spielertrainer Christoph Gaupp zum Verhängnis. Mit einem Auswärtssieg gegen den SV Rissegg (12.) kann sich die SGM Selbstvertrauen für die Spiele gegen den Vertreter aus der Kreisliga A II holen. Dieses Relegationsspiel wird am Freitag, 15. Juni, um 18 Uhr in Äpfingen angepfiffen.

Die SGM Schemmerhofen II (3.) kann mit einem Sieg beim SV Fischbach (13.) Platz drei verteidigen. Gegen den Tabellenvorletzten ist die SGM klar favorisiert. Die Partie findet in Eberhardzell statt.

Der FV Rot (5.) hat bereits Rang fünf sicher, bei den SF Schwendi II (7.) wird die Offensivabteilung gefragt sein. Die Heimmannschaft hat mit 26 Gegentreffern die drittbeste Defensive der Liga, in den vergangenen zehn Spielen kassierte Schwendi II nie mehr als zwei Gegentreffer.

Der 7:2-Sieg gegen die SF Sießen am vergangenen Spieltag war für den TSV Attenweiler (6.) der vierte Sieg in Folge, gegen den formschwachen TSV Hochdorf (11.) soll ein Fünfter hinzukommen. Das Hinspiel gewann Attenweiler deutlich mit 6:2.

Dank einer guten Rückrunde hat sich die SGM Reinstetten II (8.) ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet, gegen den SV Orsenhausen (11.) ist der Gastgeber in der Favoritenrolle. Auswärts ging der SVO erst zwei Mal als Sieger vom Rasen.

Mit dem SSV Biberach (14.) und den SF Sießen (9.) treffen die zwei schwächsten Mannschaften der Rückrunde aufeinander, zusammen holten beide lediglich 13 Punkte. Der Gewinner dieser Partie kann die Saison noch versöhnlich beenden. (mafu)