Ellwangen gewinnt Aufsteigerduell 8:3

In der Fußball-Kreisliga A I ist die SGM Rot/Haslach in Erolzheim als klarer Sieger vom Platz gegangen. Im Duell der Aufsteiger zwischen dem SV Ellwangen und dem FV Biberach II ging Ellwangen mit einem 8:3-Sieg vom Feld.

FC Bellamont – SV Dettingen II 1:1 (0:1). Die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase, deshalb war die Führung der Gäste durch Alexander Mayer (21.) nicht unverdient. In der Folgezeit steigerten sich der FCB, mussten aber bis zur 78. Minute warten, ehe Raphael Zwerger den Ausgleichstreffer erzielte. Trotz aller Bemühungen kam der FCB über ein Remis nicht mehr hinaus.

SV Mittelbuch – SV Kirchdorf 3:3 (3:0). Eine sehr gute erste Halbzeit spielte der SVM und ging verdient mit einer 3:0-Führung in die Pause. Der SV Kirchdorf drehte aber im zweiten Durchgang das Blatt und kam ebenfalls zu drei Toren, Jeremy Steinhauser einen Hattrick erzielte. Das Remis ist am Ende gerecht. Tore: 1:0, 2:0 Luca Ruedi (9., 26.), 3:0 Michael Lämmle (42.), 3:1, 3:2, 3:3 Jeremy Steinhauser (54., 76., 86.). Bes.: Vork.: Gelb-Rote Karte für SVK-Spieler Tobias Göppel (87.). Res.: 2:3.

SV Erolzheim – SGM Rot/Haslach 0:4 (0:0). Die Gäste waren die bessere Mannschaft und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient. Im ersten Durchgang verstand es der SVE noch durch eine leidenschaftliche Verteidigung, das Spiel offenzuhalten. In der zweiten Halbzeit brachen aber dann die Dämme. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Daniel Kling (65., 66., 74.), 0:4 Benjamin Grießer (80.). Res.: 4:4.

LJG Unterschwarzach – SV Stafflangen 0:1 (0:1). Bereits in der dritten Minute gelang SVS-Spieler Patrick Zoll das Tor des Tages. Bis zur Pause war die Begegnung ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hatte dann die LJG mehr vom Spiel, aber der inzwischen verdiente Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Res.: 3:4.

TSV Ummendorf – SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:3 (1:2). Die Gästeelf war die aggressivere Mannschaft und man merkte ihr an, dass sie das Spiel gewinnen wollte. Nach dem 1:3 in der 65. Minute war die Partie gelaufen. Der TSV hatte nicht die Kraft, um das Spiel noch drehen zu können. Tore: 0:1 Louis Ruß (15.), 1:1 Marius Ochsenwadel (25.), 1:2 Patrick Ruß (35.), 1:3 Fabian Angele (65.).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SV Winterstettenstadt 3:2 (3:0). Zwei grundverschiedene Halbzeiten gab es in Erlenmoos. Im ersten Durchgang waren die Gastgeber tonangebend und sahen mit ihrer 3:0-Pausenführung wie der sichere Sieger aus. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste am Drücker und die SGM hatte Glück, dass sie den Vorsprung über die Zeit brachte. Tore: 1:0, 2:0 Christian Wiest (12., 32.), 3:0 Daniel Kunz (43. FE), 3:1 Lukas Baur (60.), 3:2 Simon Weber (85.). Res.: 1:0.

SV Ellwangen – FV Biberach II 8:3 (4:1). Beide Aufsteiger spielten mit offenem Visier, wobei die Gastgeber in der Chancenauswertung klar die Nase vorn hatten. Tore: 1:0 Lukas Vogel (20.), 2:0, 3:0, 6:2, 7:2 Eryk Müller (31., 38., 60., 71.), 4:0, 8:3 Andreas Paulus (44., 90.), 4:1, 7:3 Andrej Walter (45., 87.), 5:1 Benjamin Schelkle (51. FE), 5:2 Denis Hoxha (57.).