Ellen Grundl präsentiert sich in Topform

Das neue Jahr hat auch im Schwimmsport begonnen. Die Schwimmer der TG Biberach gingen beim sechsten Internationalen Stadtwerke-Cup in Bad Saulgau an den Start und kehrten mit 25 Goldmedaillen zurück. Allein sieben davon gewann Ellen Grundl (Jahrgang 2005). Sie erzielte damit auch in der weiblichen Jugend die beste Einzelleistung des gesamten Wettkampfs. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte sie sich für die süddeutschen und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert.

Jeweils vier Goldmedaillen holten Lena Scheffler (2004) und Marleen Plachetka (2006). Plachetka hatte sich beim letzten Wettkampf des Jahres 2019 in Regensburg bereits für die süddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Alle drei erreichten überdies Finalläufe: Grundl über 50 Meter Brust (Vorlauf 0:35,32 Minuten, Finale 0:35,18 Minuten) und 50 Meter Rücken (Vorlauf 0:32,24 Minuten, Finale 0:32,04 Minuten), Scheffler über 50 Meter Rücken (Vorlauf 0:32,93 Minuten, Finale 0:32,61 Minuten) und 50 Meter Schmetterling (Vorlauf 0:32,85 Minuten, Finale 0:34,85 Minuten), Plachetka über 50 Meter Freistil (Vorlauf 0:29,02 Minuten, Finale 0:29,12 Minuten).

Drei erste Plätze gingen an Tom Groner (2007). Jeweils zweimal Erste wurden Leon Lein (2002) und Daniel Ribitsch (2006). Bence Wieland (2002) gelangen etliche erfreuliche Bestzeiten und er war der Gewinner seines Jahrgangs über 50 Meter Brust in 0:34,12 Minuten. Wieland konnte sich im Finale auf 0:34,02 Minuten verbessern. Ebenso Bestzeiten schwammen Antonia Pfiz (2006), die mit einer Zeit von 3:00,76 Minuten über 200 Meter Schmetterling Erste wurde und Lilian Konradi (2008), die mit einer Zeit von 3:21,88 Minuten über 200 Meter Brust gewann.

Sehr ordentliche Leistungen, die jeweils mit zwei Silbermedaillen belohnt wurden, zeigten auch Paula Preißing (2006) und Daniel Zuks (2007). Rosalie Bühler (2005) gewann eine Silbermedaille und verfehlte zweimal nur sehr knapp das Treppchen, ebenso wie Heidi Müllers (2006) und Leticia Schäfer (2007). Mit einer Bronzemedaille fuhren Nina Schilling (2005) und Connor Stawik (2008) heim.

Hannah Späth (2005) und Jana Durawa (2008) schlugen bei allen ihren Starts mit persönlichen Bestzeiten an und auch sie verfehlten nur knapp eine Medaillen. Die Youngsters Luca Isabella Renner und Maya Suwa schlugen sich gut: Renner gewann zweimal Bronze und Suwa kam über 100 Meter Brust (2:01,48 Minuten) auf Rang vier. Persönliche Bestzeiten und gute Platzierungen unter den ersten Zehn verbuchten auch Axinya Mohr, die nach langer verletzungsbedingter Pause wieder regelmäßiger an den Start geht, und Carlotta Müller (beide 2005) und Tim Durawa (2007). „Das war ein kurzweiliger, positiver Einstieg ins neue Jahr“, so Trainer Günther Ahlemann.