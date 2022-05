Ellen Grundl gewinnt in Regensburg Bronze

Die Schwimmmannschaft der TG Biberach ist beim Internationalen arena Swim Meeting in Regensburg mit acht Schwimmerinnen und Schwimmern an den Start gegangen. Insgesamt traten 64 Vereine aus sechs Ländern bei dem Wettkampf an.

Eine Bronzemedaille konnte mit nach Biberach genommen werden: Ellen Grundl (2005) hatte sie sich über 200 Meter Brust in 2:50,47 Minuten erkämpft. Außerdem konnte sie sich noch zwei weitere Male unter den ersten zehn platzieren. Über 100 Meter Brust kam sie in 1:19,68 auf Platz vier und über 100 Meter Rücken in 1:12,48 auf Platz neun. Lilian Konradi (2008) schwamm sechs Bestzeiten, zweimal schaffte auch sie es unter die ersten zehn. Über 100 Meter Brust wurde sie Vierte in 1:28,40 und über 200 Meter Brust Achte in 3:15,45. Marleen Plachetka (2006) gelangen in ihrer Nebenschwimmlage Brust über 50 und 100 Meter schöne Bestzeiten. Außerdem freute sie sich über Platz acht über 200 Meter Rücken (2:38,92) und Platz zehn über 200 Meter Freistil (2:18,92). Nina Schilling (2005) hatte wie bereits in den letzten Wettkämpfen einen besonderen Erfolg auf einer Strecke, die viel Kraft erfordert: Sie wurde Fünfte über 200 Meter Schmetterling in 3:04,98. Kirill Kataman (2008) kam über 200 Meter Freistil in 2:23,48 auf Platz neun. Beeindruckende Bestzeiten gelangen Heidi Müllers (2006) über 100 Meter Schmetterling (1:19,14) und 400 Meter Freistil (5:13,71). Auch Jana Durawa verbessert ihre Leistungen stetig. Sie machte einen besonderen Leistungssprung über 50 Meter Schmetterling und schlug nach 0:39,87 an. Auch über ihre Zeit von 1:09,89 über 100 Meter Freistil konnte sie sich sehr freuen. Wie ihre Schwester Nina schwamm Anne Schilling (2009) bei jedem Start eine Bestzeit. Eine besonders tolle Verbesserung gelang ihr über 50 Meter Schmetterling (0:39,05).