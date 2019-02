Ellek beerbt Popa im Sommer

Der Handball-Landesligist TG Biberach und Trainer Cosmin Popa gehen nach der Saison nach fünf Jahren getrennte Wege. Der Nachfolger des 49-Jährigen steht bereits fest: Dominic Ellek, derzeit noch Co-Trainer der Biberacher.

Der Trainerwechsel bei der TG, der im Sommer vollzogen wird, hat sich über einen längeren Zeitraum angebahnt. „Schon im Oktober vergangenen Jahres hat er mir gegenüber Andeutungen gemacht, ob er noch weiter trainieren will. Dann haben wir uns vertagt“, sagt TG-Teammanager Dietmar Hummler. Bis November sei es dann auch ganz gut gelaufen und Dietmar Hummler hatte den Eindruck, dass die Motivation bei Popa wieder besser geworden ist. „Dann kam der sportliche Einbruch. Um Weihnachten herum haben wir dann nochmals geredet. Zudem habe ich mit jedem Spieler in der Mannschaft gesprochen. Einige Spieler sagten, dass es Zeit wäre für einen Trainerwechsel und für neue Impulse“, so der TG-Teammanager. „Nach Weihnachten habe ich mich erneut mit Cosmin Popa ausgetauscht und da hat er einen müden Eindruck auf mich gemacht. Vor vier Wochen gab es abermals ein Gespräch und wir sind einvernehmlich übereingekommen, nach der Saison getrennte Wege zu gehen.“ Die Aussagen von Dietmar Hummler bestätigte Cosmin Popa auf SZ-Nachfrage.

Saisonziel klar außer Reichweite

Cosmin Popa hatte im Jahr 2014 das Traineramt bei der TG schon zum zweiten Mal übernommen. Zuvor war er bereits von 2006 bis 2008 für die Biberacher in der Landesliga tätig. 2016 führte Popa die TG zur Meisterschaft in der Bezirksliga und damit zurück in die Landesliga. „Der Aufstieg ist sein Werk“, so der TG-Teammanager. In der Landesliga belegten die Biberacher danach in der Saison 2016/2017 Rang vier und in der Spielzeit 2017/18 Platz fünf. Für die laufende Runde hatte der Club ein ambitioniertes Ziel ausgegeben: Platz eins bis drei. Bis Ende Oktober lagen die Biberacher auf Kurs und standen mit 11:3 Punkten auf Rang eins. Derzeit rangiert die TG mit 19:19 Punkten auf Platz neun. Wo die Gründe dafür liegen, dass es nicht läuft wie gewünscht? „Wenn wir das wüssten, dann wären wir schlauer. Wir haben einfach auswärts zu oft verloren gegen Teams, die in der Tabelle hinter uns stehen“, analysiert Dietmar Hummler. „Die Spieler sind nicht immer in der Lage dazu, hundert Prozent auf die Platte zu bringen. In den Spielen gegen Spitzenteams funktioniert es, in anderen Partien wieder nicht. Es ist ein Kopfproblem, vielleicht hilft der Trainerwechsel, die Köpfe wieder freizubekommen.“

An der Arbeit von Cosmin Popa liegt es nach Ansicht des 55-Jährigen aber nicht, dass die TG den eigenen Zielen hinterherhinkt. „Er macht immer noch ein super Training“, sagt Dietmar Hummler. Zudem erwähnt der Teammanager, dass Cosmin Popa vor allem die jungen Spieler, und davon gäbe es etliche in der Mannschaft, auf ein neues Level gebracht habe.

Cosmin Popa macht die aktuelle Lage derweil an personellen Faktoren fest. „Wir haben im Sommer viele Spieler verloren und mit Rares Bursuc und Bogdan Lazar zwei hinzubekommen, die dann im Oktober zurück nach Rumänien gegangen sind. Das alles haben wir nicht kompensieren können und deswegen läuft es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt der 49-Jährige. „Im Winter kamen dann noch Erkrankungen und Verletzungen dazu.“ Auch die Maßnahme, zwischenzeitlich Tobias Baumgart, Simon Kruse oder Markus Braun aus der „Zweiten“ hochzuziehen, habe nicht die Wende gebracht. Was in dieser Spielzeit noch möglich ist? „Vielleicht schaffen wir es noch, einen oder zwei Plätze in der Tabelle zu klettern. Aber wenn wir auf Platz neun landen, dann ist es der personellen Situation geschuldet“, erläutert Cosmin Popa und fügt hinzu: „Ich will auf jeden Fall jetzt noch das Maximale mit der Mannschaft erreichen.“

Neustart mit Dominic Ellek

Ab der kommenden Saison soll es dann Dominic Ellek, der im Besitz der B-Lizenz ist, bei der TG richten. Die Entscheidung für ihn als neuen Cheftrainer fiel laut Dietmar Hummler leicht. „Das war nach einem Gespräch klar. Er hat Cosmin Popa schon letzte Saison einige Wochen vertreten. Er hat einen klaren Plan, was er erreichen will“, so der Teammanager. Mit Dominic Ellek solle in der nächsten Saison ein Neustart gemacht werden. Ein Großteil der Mannschaft werde der TG schon sicher erhalten bleiben, zwei neue Spieler sollen kommen, sagt Dietmar Hummler. Des Weiteren wird noch ein Co-Trainer gesucht. „Da versuchen wir eine interne Lösung zu finden, Gespräche laufen“, so der Teammanager.

Wie die Zukunft des im Sommer scheidenden Trainers Cosmin Popa aussehen wird, ist noch offen. „Wenn ein Angebot reinkommt, dann werde ich mich damit beschäftigen. Ich werde nicht aktiv suchen und vielleicht mache ich auch mal ein Jahr Pause“, sagt der 49-Jährige, der seine zweite Amtszeit als TG-Coach als bisher schön bezeichnet. „Ich habe die Mannschaft 2014 übernommen. Da stieß der Handball in Biberach nicht auf großes Zuschauerinteresse. Das ist mittlerweile anders, die Tribüne ist voll. Das spricht für sich“, so Cosmin Popa. „Vielleicht kommen wir ja auch noch mal zusammen in der Zukunft, wer weiß.“