Elisabeth Jeggle zur Ehrenvorsitzende ernannt

Elisabeth Jeggle ist zur Ehrenvorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Stafflangen ernannt worden. Der diesjährige Adventskaffee stünde wegen der großen Verdienste seiner Vorgängerin ganz im Zeichen des Dankes an sie, begrüßte der Vorsitzende Daniel Jenewein die Mitglieder und Freunde des Vereins in der örtlichen Turn- und Festhalle.

Otto Deeng, Vorsitzender der Obst- und Gartenbauvereine im Kreis Biberach, hob die langjährige Tätigkeit von Jeggle hervor. 25 Jahre sei sie Vorsitzende in Stafflangen gewesen, habe zuvor schon 16 Jahre im Ausschuss mitgewirkt und stelle schon seit vielen Jahren auch als Gebietsvertreterin im Kreisverband ihre Kraft zur Verfügung. Hierfür überreichte er ihr die bronzene Medaille des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg. Danach ließ für den Verein Kassiererin Renate Schmidberger die vielen Ausflüge und gut besuchten Angebote während der Amtszeit von Jeggle Revue passieren.

Jenewein betonte, dass Jeggle den Verein maßgeblich geprägt und vorangebracht habe. Dafür würde sie etwas bekommen, das vor ihr noch niemand bekommen habe. Unter großem Applaus wurde Jeggle zur Ehrenvorsitzenden des OGV Stafflangen ernannt. Ihren Dank verband Jeggle mit dem Wunsch an die Mitglieder, dem Verein wie bisher die Treue zu halten. Sie verwies auf das Programm im kommenden Jahr. So gibt es Vorträge über fruchtbare Böden und das Wetter, einen Rotkreuz-Auffrischkurs sowie einen Jahresausflug nach Stuttgart und Ludwigsburg an.