30 Teams treten am Samstag zum sechsten Biberacher Elfmeterturnier auf dem Sportplatz am Erlenweg an. Die Vorrunde beginnt um 14 Uhr, das Finale ist um 19.50 vorgesehen. Vor- und Zwischenrunde werden im Punktesystem ausgetragen, die Finalrunden mit den acht besten Teams im K.-o.-Modus.