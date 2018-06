Die sechste Auflage des Biberacher Elfmeterturniers steigt am Samstag, 30. Juni. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Sportplatz am Erlenweg. Dem Sieger des Turniers winken 300 Euro Prämie. Die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 25 Euro. Anmeldungen per E-Mail an fcwackerbiberach@gmx.de oder telefonisch unter der Nummer 01522/9212997. Anmeldeschluss ist am Samstag, 23. Juni 2018.