Elektroscooter prallt gegen Auto

Leichte Verletzungen hat eine 18-Jährige am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Biberach erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr Ecke Saulgauer Straße/Kolpingstraße. Eine 64-jährige VW-Fahrerin bog von der Saulgauer Straße in die Kolpingstraße ab. Zu gleichen Zeit fuhr eine 18-Jährige mit ihrem E-Scooter über den Zebrastreifen. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste den E-Scooter leicht. Die junge Frau stürzte und kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden.