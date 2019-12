Die Firma Elektro Rehm aus Oggelshausen hat 4000 Euro an das Hospiz Haus Maria in Biberach gespendet. Die Firma unterstützt das Hospiz inzwischen seit neun Jahren. „Uns liegt der Besuch im Hospiz Haus Maria in Biberach um die Weihnachtszeit sehr am Herzen“, betonten Sabine Rehm-Heinzelmann, Manfred Fröhner und Max Rehm bei der Übergabe der Spende an Tobias Bär (2. v. r.).

Das Geschäftsführertrio hatte es sich nicht nehmen lassen, den symbolischen Scheck persönlich zu überreichen. „Es gehört zur Menschlichkeit und Nächstenliebe dazu, die Arbeit mit Menschen, die am Lebensende stehen, zu unterstützen und ihnen Zuwendung und Nähe zu ermöglichen und überdies den Angehörigen Trost zu geben“, sagte Sabine Rehm-Heinzelmann. Sie wertet die Hospizarbeit als unverzichtbares Gut. „Wir sind Firmen wie Elektro Rehm sehr dankbar, dass sie ein offenes Herz für die Hospizarbeit haben“, wird Hospizleiter Tobias Bär in der Pressemitteilung der Firma zitiert. 95 Prozent aller Hospizgäste seien Tumorpatienten und teils noch jung. Aktuell seien 21 Pflegekräfte sowie fünf Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft in Teilzeit für die acht Pflegeplätze im Haus Maria zuständig. Laut Vorgaben müsse das Hospiz zu fünf Prozent aus Spenden getragen werden.