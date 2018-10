Einmalig komisch: Marchettos Starparodien

Es war schrill, äußerst sehenswert und höchst amüsant: Ennio Marchetto hat am Freitag in der Stadthalle den Kabarettherbst eröffnet und begeisterte sein Publikum mit seinem Auftritt in einmaligen Kostümen aus Pappe und Papier. Damit erweckte er nicht nur weltbekannte Sänger und Filmstars, sondern auch Gospelchöre, zornig brüllende Dinosaurier und sogar die englische Queen auf der Bühne zum Leben.

Wer die Berühmtheiten kannte, die Ennio Marchetto in seinen Papierkostümen nachahmte und aufs Korn nahm, der konnte gar nicht mehr aufhören mit dem Lachen. Als glitzernde Rihanna mit blauen Papierhaaren sang er „Diamonds“ und strahlte sein Publikum mit diamantenen Zähnen an. Verkleidet als Michael Jackson gab er zu bekannten Songs auch berühmte Tanzeinlagen zum Besten.

An seinen farbenfrohen und einzigartigen Kostümen konnten seine Zuschauer sich jedoch nie lange erfreuen, denn blitzschnell verwandelte sich eine trällernde Celine Dion in Jack Dawson aus dem Film „Titanic“, der tragischerweise im Papiermeer von seiner geliebten Rose wegtrudeln und anschließend ertrinken musste. Ein kurzes Umklappen des Papiers machte aus Udo Lindenbergs Hut die Fühler der kleinen Biene Maja, als fülligere Adele in Abendgarderobe meldete er sich am Papiertelefon mit „Hello? It’s me“, um anschließend ein Telefonat mit einem papierenen Lionel Richie zu führen, der sich in einer Telefonzelle niedergelassen hatte.

Während der gesamten Vorstellung passte alles perfekt zusammen und war peinlichst genau aufeinander abgestimmt: Nicht nur die Musik zu den ständig wechselnden Papierkostümen, auch Ennio Marchettos Bewegungen, seine Mimik und Gestik. Verkleidet als Opernsängerin breitete er die Arme aus, sein Publikum sah im weit aufgerissenen Mund seine Zunge rollen.

Mit einer riesigen, goldenen Kette aus Pappe konnten seine Zuschauer Marchetto sofort als den Rapper Eminem wiedererkennen. Auch eine papierene Lady Gaga war auf der Bühne der Stadthalle anzutreffen. Um diese amerikanische Berühmtheit zu verkörpern, hatte er ein Fleischkleid aus Papier gebastelt, welches auch die Fliegen als äußerst attraktiv empfanden: Lady Gaga schlug nach den surrenden Biestern, ein Umklappen der Pappe ließ die verrückte Sängerin jedoch innerhalb weniger Sekunden verschwinden, sodass auf der Bühne nur eine große, hungrige Fliege zurückblieb.

Eines ist sicher: Marchetto ist ein energiegeladener Meister der Täuschung, und wenn er erst mal richtig loslegt, kommt ihm keiner davon – weder die Bundeskanzlerin, noch Tina Turner oder Mona Lisa. Deshalb ist klar: Wer sich den Auftritt hat entgehen lassen, der hat etwas verpasst.