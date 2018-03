„Einkaufsstadt Biberach – Kauflust oder Kauffrust?“

Die Liebe zum Einzelhandel und der Einkaufsstadt Biberach hat sich bei Christian Heinzel nicht verändert. Was sich aber gewandelt hat, ist seine Einstellung. Früher habe es gereicht, der Inhaber eines Ladens zu sein. „Heute und in Zukunft muss man sich für seine Kunden richtig anstrengen, es gehört viel Idealismus zu diesem Beruf“, sagt der Vorsitzende des Vereins Bibercard und Inhaber von Sport Heinzel. „Wir haben eine tolle Situation in unserer Stadt, aber wir müssen etwas dafür tun, dass es so bleibt.“

Ähnlich sieht das auch Friedrich Kolesch, Inhaber des gleichnamigen Modehauses und stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Biberach: „Am Ende des Tages müssen wir so gut sein, dass die Kunden sich immer wieder für uns entscheiden.“ Geht es um Biberach, dann spricht Kolesch auf jeden Fall von Einkaufslust: „Aber ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, was für den Einzelnen attraktiv ist und was nicht.“ Die Zahlen sprächen in Biberach aber für sich: „Es ist uns wohl ganz ordentlich gelungen, unsere Kunden zufriedenzustellen.“

Keine nennenswerten Leerstände

Ein Indiz für gut gehende Geschäfte in einer Stadt ist auf jeden Fall die Anzahl der Leerstände. „Biberach hat aus meiner Sicht keine nennenswerten Leerstände, zumindest nicht in den guten Einkaufslagen“, sagt Kolesch. „Ein Problem haben wir da jedenfalls nicht.“ Und tatsächlich, wenn man durch die Stadt geht und auch die kleinen Nebenstraßen nicht außer Acht lässt, sieht man nur selten leere Schaufenster. In der Ulmer-Tor-Straße allerdings stehen gleich zwei Geschäfte nebeneinander leer.

Für Christian Heinzel ist das problematisch: „Im Verhältnis zu anderen Städten haben wir zwar wenig Leerstände, aber für mich ist jeder Leerstand einer zu viel.“ Man müsse sich einmal bewusst machen, was das für eine Straße bedeute: „Die Kunden wollen in einer lebendigen Stadt einkaufen, dort, wo was los ist“, sagt Heinzel. „Alles andere wirkt sehr unattraktiv.“ Er sorgt sich vor allem um die kleinen Händler: „Wir haben in Biberach so tolle kleine Läden, die viele leider gar nicht kennen. Das Werbebudget ist knapp. Sie haben es schwer, sich am Markt zu behaupten.“ Um die müsse man sich besonders kümmern, denn die Vielfalt dieser kleinen Läden mache Biberach zu einer besonderen Einkaufsstadt.

Skateshop muss nach sechs Jahre schließen

Einer, der mal einen kleinen Laden in Biberach hatte, ist Andreas Brüstl. Seinen Skateshop an der Museumstraße musste er 2017 nach sechs Jahren schließen. „Zu wenig Kaufkraft“, sagt der 33-jährige Biberacher. „Klar, mein Shop bedient eine spezielle Nische. Dafür war Biberach wohl doch zu klein.“ Dennoch glaubt er, dass sich in Biberach am Angebot etwas ändern muss: „Wir brauchen größere Ketten wie zum Beispiel einen H & M in der Stadt. Mitbewerber beleben das Geschäft. Die Kunden wollen eine große Auswahl.“ Was ihn in Biberach außerdem ein bisschen stört: „Wir haben hier im Einzelhandel ein Ellbogen-Business, mir hat das Gemeinschaftliche gefehlt.“

Genau das fehlt auch Christian Heinzel, allerdings wenn es um die städtische Unterstützung geht: „Meiner Ansicht nach sollte sich die Stadt mehr einbringen, auch finanziell“, fordert er. „Der Einzelhandel gehört zur städtischen Kultur. Man sollte ein Gesamtkonzept entwickeln und alle mit ins Boot holen.“ Nur so könne die Aufgabe gemeinsam gemeistert werden, auch im Hinblick auf den wachsenden Onlinehandel.

Für Friedrich Kolesch, der auch im Gemeinderat sitzt, ist eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt der falsche Ansatz: „Die wichtigste Aufgabe der Stadt ist es, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen.“ Dazu gehöre die Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln, günstige Gebühren bei den Parkplätzen und auch die innerstädtische Entwicklung. „Die Stadt betreibt eine kluge Politik in diesem Bereich. Man darf nicht zu schnell nach der öffentlichen Hand rufen, die Händler müssen erst einmal ihre Hausaufgaben machen.“

