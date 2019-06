Einige Entscheidungen sind noch offen

Die Relegationstermine im Überblick

Landesligarelegation

Entscheidungsspiele, 1. Runde: Mittwoch, 12. Juni, TSG Ehingen (2. Bezirksliga/BZL Donau) – TSV Heimenkirch (2. BZL Bodensee/Spielort: Altshausen), TSV Trillfingen bzw. TSV Harthausen/Scher (3. BZL Zollern) – VfB Gutenzell (2. BZL Riß/Spielort: wird laut WFV in Kürze nachgereicht/beide Anstoß: 18 Uhr). Die U23 des FC Albstadt, derzeit Tabellenzweiter der Bezirksliga Zollern, darf nicht an der Relegation teilnehmen, weil die „Erste“ in die Landesliga abgestiegen ist.

Entscheidungsspiele, 2. Runde: Sonntag, 16. Juni, Sieger Zollern/Riß – Sieger Donau/Bodensee (Anstoß: 15 Uhr/wenn sich der 2. BZL Riß gegen den Zollern-Vertreter in Runde eins durchsetzt, dann findet das Spiel in Erlenmoos statt).

Letzte Runde: Sonntag, 23. Juni, Fünftletzter der Landesliga – Qualifikant Bezirksliga (Anstoß: 15 Uhr/Spielort: noch offen).

Bezirksligarelegation

Entscheidungsspiel 1. Runde: Dienstag, 11. Juni, FC Mittelbiberach oder BSC Berkheim (2. Kreisliga A I) – SV Burgrieden (2. Kreisliga A II/Spielort: in Fischbach/Anstoß: 18 Uhr).

Letzte Runde: Samstag, 15. Juni, Sieger A I/A II (FC Mittelbiberach, BSC Berkheim oder SV Burgrieden) – Vorletzter der Bezirksliga Riß (TSG Achstetten, SV Reinstetten, TSV Ummendorf oder SV Baltringen/Spielort: noch offen/Anstoß: 17 Uhr).

Relegation Kreisliga A I

Freitag, 14. Juni: SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (2. Kreisliga B II) – Zweit- oder Drittletzter der Kreisliga A I (SV Ochsenhausen II, SV Dettingen II oder SV Kirchdorf/Spielort: Bronnen/Anstoß: 18 Uhr).