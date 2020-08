Einführung in Nachbarschaftshilfe

Die organisierten Nachbarschaftshilfegruppen im Landkreis Biberach bieten Hilfen im Haushalt und betreuende Unterstützung für Senioren, demenziell Erkrankte, behinderte Menschen, pflegende Angehörige und für Familien in Not an. Die Helferinnen sind auf freiwilliger Basis tätig und erhalten eine Aufwandsentschädigung. Sie werden von einer örtlichen Einsatzleitung begleitet, die Hilfeanfragen entgegennimmt und die stundenweisen Einsätze der Helferinnen koordiniert.

Zur Vorbereitung auf das freiwillige Engagement der Helferinnen bietet die Katholischne Arbeitsgemeinschaft der organisierten Gruppen einen Einführungskurs vom 10. September bis 11. November im Caritaszentrum Biberach an. Er umfasst zehn Termine, jeweils von 14 bis 16.15 Uhr. Themen sind: Rahmenbedingungen und rechtliche Aspekte; Gesundheitsförderung; Krankheitsbilder; Entlastung für pflegende Angehörige, Grundlagen der Pflegeversicherung; Kinästhetik; Gesprächsführung und Beschäftigungsmöglichkeiten, Umgang mit den eigenen Grenzen.

Ein Teilnehmerbeitrag von 20 Euro wird erhoben, den die örtlichen Träger übernehmen. Teilnehmen können maximal zwölf Personen.