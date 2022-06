Einführung in das Musikwerk „The Peacemakers“

Das Musikwerk „The Peacemakers“ von Karl Jenkins ist Thema eines Vortrags von Ralf Klotz am Dienstag, 12. Juli, um 19 Uhr in der vhs Biberach, Raum 25.

Von der Kraft der Musik ist immer wieder die Rede – und wenn es einen Komponisten gibt, der mit seinen monumentalen und ausdrucksstarken Klangvisionen tatsächlich Menschen aller Kontinente, Länder und Kulturen in seinen Bann zieht, dann sei das Karl Jenkins, wie es in der Pressemitteilung heißt. Seit einigen Jahren beschäftigt sich der Waliser mit sakralen Projekten, die sich über Religionsgrenzen hinwegsetzen und die versöhnenden Kräfte der Menschen heraufbeschwören. So auch im Oratorium „The Peacemakers“.

Ralf Klotz, Kirchenmusiker an der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin, führt in die Hintergründe, Textzusammenstellung und Musik dieses monumentalen Musikwerkes ein.

Die Teilnahme kostet 8 Euro. Anmeldung unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter 07351/51338.