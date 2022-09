Einführung für neu bestellte rechtliche Betreuer

Für neu bestellte rechtliche Betreuerinnen und Betreuer gibt es am Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr, eine Einführungsveranstaltung vom Betreuungsverein Landkreis Biberach. Folgende Themen werden besprochen: Einführung ins Amt des Betreuers, Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben des Betreuers, Inhaltsbeschreibungen der Aufgabenkreise, Zuständigkeit der Betreuungsgerichte. Auch Personen, die sich überlegen, ein Betreueramt zu übernehmen, sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung findet „hybrid“ statt, Teilnehmende können vor Ort beim Betreuungsverein persönlich teilnehmen oder sich von zu Hause aus zuschalten. Technische Voraussetzungen für die digitale Teilnahme sind ein PC oder ein mobiles Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit Lautsprecher sowie eine stabile Internetverbindung. Anmeldungen sind möglich bis Donnerstag, 6. Oktober, unter Telefon 07351 / 178 69 oder per E-Mail an info@betreuungsverein-bc.de. Bei der Anmeldung sollten Mailadresse oder Telefonnummer angegeben werden.