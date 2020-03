Eine Woche Kontaktverbot: Biberacher Ordnungshüter ziehen erste Bilanz - und eine Sache fällt auf

Grieshaber UnternehmensstiftungDer langjährige Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und Unternehmer Heinrich Grieshaber ist tot. Das bestätigte ein Sprecher von „Grieshaber Logistik“ mit Sitz in Weingarten auf SZ-Nachfrage. So verstarb Grieshaber am Sonntagvormittag im Klinikum Friedrichshafen. Eine Todesursache ist offiziell bislang nicht bekannt. Heinrich Grieshaber stand der IHK bis 2018 zehn Jahre lang als Präsident vor.