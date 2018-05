Eine Woche bei der Schwäbischen Zeitung

Viele Schüler wissen nicht, wie es nach der Schule weitergehen soll. Gut, dass es deswegen das Berufs- und Studienorientierungspraktikum am Gymnasium, kurz Bogy, gibt. Die Schülerinnen Melina Döller, Jana Hauser und Leanne Hagemann haben ihres bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemacht und ihre Erfahrungen in Form eines Berichts aufgeschrieben.

Die 15-jährige Schülerin Melina Döller vom Pestalozzi-Gymnasium hatte keine großen Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen, wo sie ihr Praktikum machen möchte. Deutsch war schon immer eines ihrer Lieblingsfächer und sie pflegt eine große Leidenschaft fürs Schreiben. Bei der „Schwäbischen Zeitung“ wollte sie lernen, wie ein Artikel entsteht und einen Einblick in den Alltag eines Journalisten bekommen. „Meine Erwartungen,“ berichtet Melina, „wurden sogar noch übertroffen.“ Sie durfte einen eigenen Bericht schreiben, der es bis in die Zeitung schaffte. Auch eine Umfrage durfte sie machen und verfassen. „Ich schreibe zwar sehr gerne, aber die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen, ist auch eine ganz besondere Erfahrung für mich gewesen“, erklärt Melina. Nach dem einwöchigen Praktikum ist sich die 15-Jährige deswegen sicher: „Ich kann mir gut vorstellen, einmal als Journalistin zu arbeiten. Ich habe viel für die Zukunft aus meinem Praktikum mitgenommen.“

Leanne Hagemann fiel die Entscheidung, bei der „Schwäbischen Zeitung“ ein Praktikum zu machen, genauso leicht. Allerdings wollte sie in eine andere Richtung gehen: Mediengestaltung. Die 16-Jährige hat schon immer gerne fotografiert, Filme gedreht und auch selbst geschnitten. Auch ihre Erwartungen haben sich erfüllt: „Ich habe gehofft, dass ich auch mal allein einen Film schneiden darf. Als wir dann eine Umfrage und ein Interview über eine Show in Biberach gedreht haben, durfte ich viel allein schneiden. Das hat mich sehr gefreut“, sagt Leanne. Doch das war nicht alles: Mit Regio TV hat sie zusammen einen Beitrag über eine Ausstellung gedreht und bei der Produktion geholfen. Nach dem einwöchigen Praktikum ist der Schülerin klar: „Ich kann mir vorstellen, später etwas in der Richtung zu machen.“