Eine Tonne Theater und andere Kunst

Eigentlich sind sie im ganzen Land zum Studieren und Arbeiten verstreut, doch zu diesem Anlass finden sie sich alle wieder in ihrer Heimatstadt Biberach zusammen: Das junge Ensemble Theatertonne. Die aus acht Kernmitgliedern bestehende Gruppe will dieses Jahr zum zweiten Mal ihre Straßenkunst nach Biberach bringen, genauer gesagt in den Schadenhof.

Bereits 2016 und 2017 waren die Jugendlichen am Viehmarkt und Schadenhof unterwegs, um die Biberacher mit ihrem selbst ernannten „Fünf-Sterne-Zirkus“ zu erheitern. Anklang habe die Veranstaltung schon damals gefunden, sagt Anton Fuchs, Mitglied des Ensembles. „Dieses Jahr wollen wir das Ganze aber etwas großflächiger aufziehen.“ Deshalb ist heuer gleich ein ganzes Festival geplant, welches die Besucher über zwei Tage hinweg unterhalten soll. Stattfinden wird es wie bereits 2016 auf dem Schadenhof in Biberach.

Aufwärmtour durchs Ländle

Die Organisation übernehmen die Jugendlichen dabei selbst. Um diese überhaupt zu ermöglichen und das Projekt finanziell stemmen zu können, fährt das Ensemble zuvor auf eine dreiwöchige Tour mit ihrem eigenen Bauwagen. Dieser kann bei einem Auftritt rasch zur Bühne umfunktioniert werden. Einen genauen Plan haben die Jugendlichen dabei allerdings nicht: „Wir fahren zwar immer in eine grob vorgegebene Richtung, aber halten dort an, wo wir gerade Lust haben“, erzählt Anton. Generell gleiche die Tour eher einem Urlaub, fügt sein Freund und Kollege Johannes Seethaler hinzu. „Das Schönste ist immer, wie die Leute sich freuen, wenn sie sehen, dass wir kommen“, meint er. Wirklich anstrengend würde es auch nur dann werden, wenn alle hungrig sind, scherzt Anton. Dieses Jahr hat das Gespann die Richtung Schaffhausen angepeilt. Am kommenden Montag, 20. August macht sich die Truppe auf den Weg. Am Freitag, 7. September, geht es dann in Biberach los. Am Freitag und Samstag werden die Straßenkünstler dann jeweils ab 14 Uhr auf dem Schadenhof zu sehen sein, um Passanten und Interessierten viel Unterhaltung, aber auch Workshops anzubieten. Das Programm steht bereits, Highlights sind die abendlichen Veranstaltungen. Hierzu zählen das akustische Abendessen oder die Open Stage am Freitagabend sowie die Straßenkunst-Vorführungen der Theatertonne und Präsentationen der Workshops am Samstagabend. Zum akustischen Abendessen sollen Besucher selbst gemachte Salate und Speisen mitbringen. Bei der anschließenden Open Stage kann dann jeder etwas vorführen, der Lust dazu hat. „Uns war es einfach wichtig, nicht nur uns als Theatertonne in den Vordergrund zu stellen. Es soll auch um die Anderen gehen bei diesem Festival“, stellt Anton Fuchs klar.