Eine Nacht mit Wieland

Den Spuren von Wieland zu folgen, führt in Biberach keineswegs nur zum Gartenhaus oder zum Rathaus, sondern auch? Wohin, das erleben die Teilnehmer bei einem nächtlichen Stadtrundgang. Gunther Dahinten hat eine Reihe von Stationen ermittelt, an denen man dem öffentlichen und privaten Leben Wielands nachspüren kann. Der Spaziergang konzentriert sich auf den Stadtkern, ist also leicht zu bewältigen.

Die erste Führung findet am Freitag, 2. August, 20.30 Uhr, statt. Treffpunkt ist da. Der nächtliche Stadtrundgang kostet vier Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Ein weiterer Termin ist für 23. August geplant.