Eine Mahnwache für den Frieden

Auch in diesem Jahr lädt das Biberacher Friedensbündnis am Abend des Karfreitags, 18. April, 17 Uhr, auf den Biberacher Marktplatz zu einer Mahnwache für den Frieden ein. In interreligiöser Gemeinschaft wird neben Pfarrerin Ines Fischer als Vertreterin der Evangelischen Kirche und Vikar Paul Odoeme von der Katholischen Kirchengemeinde auch der Vorbeter der Biberacher islamischen Gemeinde, Imam Hakki Yildiz, an der Gestaltung der Mahnwache mitwirken. Texte und Gedanken zur aktuellen friedenspolitischen Lage werden von Mitgliedern des Friedensbündnisses vorgetragen. Für die musikalische Umrahmung sorgen Ingrid Hüttl „and friends“. Wie in den vergangenen Jahren hoffen die Organisatoren laut Pressemitteilung auf regen Zuspruch aus der gesamten Bürgerschaft.