Eine logistische Herausforderung

Bevor beim 29. internationalen Biberacher Stadtlauf um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ am Sonntag ab 13.30 Uhr die ersten Starter bei den Kinder- und Jugendläufen auf die Strecke gehen, sind die Helfer schon heißgelaufen. 60 bis 70 Ehrenamtliche sind beim Aufbau und Abbau sowie rund um den Wettkampf im Einsatz.

Die logistischen Vorarbeiten für Sonntag haben bereits am Mittwoch begonnen. „Da wurden im Stadion schon Sachen wie die Rundenglocke oder die Bänke und Tische für den Zielbereich hergerichtet“, sagt Hans-Peter Beer, TG-Vorstandsvorsitzender und Chef des Stadtlauf-Organisationsteams, zu dem ebenso Albrecht Niekau, Theo Eßwein und Fabiola Wetzstein gehören. Auch weitere Vorarbeiten sind bereits erledigt. So stehen die Halteverbotsschilder entlang der Strecke laut Beer bereits seit Mittwoch. Die Absperrgitter für den 800 Meter langen Rundkurs haben Mitarbeiter des Bauhofs zudem unter der Woche an verschiedenen Stellen deponiert.

Eingespieltes Team

Am Sonntag ab 10 Uhr beginnt schließlich die heiße Phase für die vielen ehrenamtlichen Helfer. Dann beginnt am Marktplatz der Aufbau der Wettkampfarena: Pavillons, die Preise, das Siegerpodest oder die Verpflegungsstände werden hergerichtet. Am Rundkurs entlang stellen derweil vier Teams mit bis zu acht Leuten die Streckenabsperrung auf. Für die Einteilung der Helfer ist Lena Herter vom Leichtathletik-Abteilungsvorstand der TG zuständig. „Die meisten Helfer sind schon seit Jahren dabei. Es ist ein eingespieltes Team, jeder weiß was er zu tun hat. Nur so ist überhaupt alles zu bewerkstelligen“, sagt Beer. Es sei immer noch eine Herausforderung, auch wenn der Stadtlauf zum mittlerweile 29. Mal stattfinde. Der Zeitplan für die Aufbauarbeiten ist eng. „Das ist ein großer Einsatz, der vollbracht wird. Das verdient großen Respekt“, sagt der Organisationschef. Bis 13 Uhr muss alles fertig sein, dann beginnt der Countdown für den Wettkampf.

Im vergangenen Jahr sind laut Beer rund 120 Läufer im Hauptlauf dabei gewesen sowie mehr als 60 Staffeln in den verschiedenen Wettbewerben. „Die Teilnehmerzahl wird auch in diesem Jahr ungefähr dieselbe sein“, blickt der TG-Vorstandsvorsitzende voraus. „Mit am meisten freue ich mich auf die Schülerstaffeln. Es ist immer wieder toll zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind. Die Übergabe des Staffelstabs wird ja schon immer im Sportunterricht zuvor geübt.“

Dass am Sonntag auch der Ulmer Einstein-Marathon stattfindet, ist nach Ansicht von Beer schon eine Konkurrenz für den Biberacher Stadtlauf. „Wir verlieren dadurch schon potenzielle Starter im nördlichen Kreisgebiet“, sagt er. „Es ist schade, dass beide Wettbewerbe am selben Tag stattfinden.“ Früher habe die Veranstaltung in Ulm noch am ersten Wochenende nach den Ferien stattgefunden, ehe der Termin dann verlegt wurde. Das kritisiert Beer, sagt aber auch: „Damit müssen wir nun leben.“ Mit der Teilnehmerzahl in Biberach sei er immer noch zufrieden. „Der Stellenwert ist nach wie vor groß“, sagt Beer und fügt hinzu: „Was wir haben ist der Asse-Lauf. Das hebt uns von anderen Stadtläufen oder dem Einstein-Marathon ab.“

Der Asse-Lauf ab 16.30 Uhr bildet den Abschluss des Biberacher Stadtlaufs – auch am Sonntag. Danach sind dann wieder die 60 bis 70 Ehrenamtlichen beim Abbau der Wettkampfarena und der Absperrungen entlang des Rundkurses gefordert. „Bis circa 19 Uhr wird am Sonntag alles fertig sein“, sagt Hans-Peter Beer und fügt hinzu: „Nach der Veranstaltung sind dann die Asse-Läufer und die Helfer alle gemeinsam zum Essen ins TG-Heim eingeladen, als Dankeschön.“

Anmeldungen zum Biberacher Stadtlauf (Ausnahme: Schulstaffeln) sind am Wettkampftag bis 60Minuten vor dem Start des betreffenden Rennens im Rathausfoyer möglich. Weitere Infos unter

www.tgbc-leichtathletik.de