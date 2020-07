Eine Heldengeschichte kommt aus Biberach

Aylin Duran aus Biberach ist in der im Juli erschienenen Geschichten-Anthologie „Glühende Herzen, Schockstarre und verlassene Limousinen – 41 Heldengeschichten“ vertreten, die vom Schreiblust-Verlag herausgegeben worden ist. Die 21-Jährige ist in ihrer Freizeit auch als freie Mitarbeiterin der „Schwäbischen Zeitung Biberach“ tätig.

Aylin Duran wurde in Hanau geboren und wohnt mit ihrer Familie mittlerweile in Biberach. Um ihr Taschengeld aufzubessern, trug sie früher Zeitungen aus – bereits mit 17 Jahren begann sie allerdings damit, als junge Berichterstatterin und freie Autorin zu arbeiten. Für die „Schwäbische Zeitung“ verfasst sie eigene Artikel und wird nicht müde, zu fotografieren und neue Eindrücke zu sammeln. Ob wahre Begebenheiten oder erfundene Geschichten: Schon immer war das Schreiben Aylin Durans große Leidenschaft. Auch der Papierfresserchens MTM-Verlag hat sich in eine ihrer Geschichten verliebt, ihr Debütroman wird voraussichtlich im Herbst 2020 erscheinen.

Zum Buch: Wer sind die wahren Heldinnen und Helden in unserer Zeit? Schon seit der Antike verehren Menschen Helden, die sich durch große und kühne Taten im Kampf auszeichnen. Manche Geschichten, die man sich über sie erzählt, gehören ins Reich der Mythologie, manche haben sich tatsächlich zugetragen oder haben zumindest einen wahren Kern.

Heutzutage denken wir bei dem Begriff „Held“ häufig an Menschen, die sich unerschrocken und mutig herausfordernden Aufgaben stellen und sich dabei oft für andere einsetzen. Diese Alltagshelden können beispielsweise Feuerwehrleute, Polizisten, Ärzte oder Pfleger sein, aber auch Menschen, die in gefährlichen Situationen Zivilcourage zeigen und sich einmischen.Auch die vielen fiktiven (Super-)Helden, die in ungewöhnlichen Kostümen und mit wehenden Umhängen in den letzten Jahren unsere Kinosäle bevölkert haben, werden gerne mit dem Thema assoziiert.

Doch das sind noch längst nicht alle Varianten. Wie unterschiedlich man das „Heldentum“ interpretieren kann, beweisen die 189 kreativen Einsendungen, die vom Schreiblust-Team geprüft wurden. 41 davon hat der Schreiblust-Verlag ausgewählt, darunter die von Aylin Duran.