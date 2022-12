Eine festliche Ballnacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen unterhaltsamen Ball hat die Tanzabteilung des SV Rissegg 1951 nach mehrjähriger Zwangspause ihren 164 Gästen geboten.

Beim traditionellen 27. Ball wurde dieser zum 14. Mal von In Motion, die Tanz und Partyband aus Maselheim, begleitet. In Motion hatte für alle etwas im Repertoire. Tanzsportbegeisterte Besucher aus Tanz-Clubs, aber auch Freizeittänzer aus dem Landkreis Biberach und dem Umland waren zahlreich vertreten und herzlich willkommen. Eine stimmungsvolle Dekoration machte den Ball zu den Klängen der Maselheimer Musiker in Bigband-Besetzung zu einem besonderen Erlebnis. Somit waren die besten Bedingungen geschaffen das „Tanzbein“ ausgiebig zu schwingen. Die ansonsten nüchterne Turnhalle war in einen festlichen Ballsaal verwandelt. Raum und Gelegenheit blieb da auch für die Gäste ausreichend, um die ganze Palette der Standard- und Lateintänze gekonnt umzusetzen und sich einfach wohlzufühlen.

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von Andrea und Arno Kalkuhl, S-Klassetänzer der Senioren III Klasse. Diese verzauberten die Zuschauer mit ihrer Darbietung der fünf Standardtänze.

Ein weiterer Programmpunkt waren die Ehrungen, die von Walter Herzhauser, Hauptvorstand des SV Rissegg 1951, vorgenommen wurden. Helmut Laaber und Markus Wunder wurden für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Tanzabteilung die bronzenen Vereinsehrennadel verliehen.

Der Ball war nach der langen Zwangspause ein voller Erfolg und alle fiebern bereits der nächsten Auflage 2023 entgegen.