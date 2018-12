Eine emotionale Abschiedstour

Ulrich Lange, Präsident des Württembergischen Tennisbunds (WTB), ist bei der zehnten Auflage der deutschen Meisterschaft verabschiedet worden. Der 75-Jährige, der die DM gemeinsam mit dem WTB-Vizepräsidenten Rolf Schmid 2007 in die Kreisstadt geholt hatte, gibt sein Amt im April 2019 nach 18 Jahren ab. Entsprechend emotional war der Finalsonntag für Lange.

Seine kleine Abschiedstour begann schon am Vormittag bei einem Empfang mit 40 Gästen in der Laube im Biberacher Rathaus, der auch ein Dankeschön an den scheidenden WTB-Präsidenten war. „Es spricht für die Stadt Biberach, aber auch für die Organisation vor Ort, dass wir eine so hochkarätige Sportveranstaltung an Biberach binden konnten“, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler in seinem Grußwort. „Ein Name, der seit Beginn der Meisterschaften in Biberach mit der Veranstaltung untrennbar verbunden ist, ist Ulrich Lange.“ Zeidler erinnerte daran, dass Lange sich gemeinsam mit dem langjährigen Turnierdirektor Rolf Schmid mit Nachdruck dafür eingesetzt hatte, dass es weiterhin nationale Meisterschaften geben soll, diese nach Biberach kommen und dort auch bleiben.

Das Stadtoberhaupt ging auf Langes Stationen als Funktionär auf Verbandsebene ein und hob seine weiteren Verdienste um den Tennissport in Württemberg und Deutschland hervor. Dafür wurde der Reutlinger vor drei Jahren mit der Ehrennadel in Gold des Deutschen Tennisbunds (DTB) ausgezeichnet. Im Namen der Stadt dankte Zeidler dem 75-Jährigen für dessen Einsatz für den Tennissport in Biberach und deutschlandweit. „Gemeinsam konnten wir hier in Biberach einen Leuchtturm in der Tenniswelt setzen“, sagte das Stadtoberhaupt und lobte auch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen sowie der Sponsoren bei der DM. „Noch auf viele weitere Jahre“, äußerte sich Zeidler mit Blick auf die Standortfrage der DM über 2018 hinaus. „Ich würde mich freuen, wenn wir das für weitere deutsche Meisterschaften in Biberach auch so bald konstatieren könnten und freue mich auf die Gespräche mit den Verantwortlichen.“ Wenn es mit der DM weitergehe, dann werde die Stadt wie bisher ihren Beitrag leisten.

Ulrich Lange zeigte sich emotional berührt von den Worten Zeidlers. „Nach der Rede muss ich erst mal schlucken“, sagte er und bedankte sich seinerseits für die Unterstützung der Stadt, bei Rolf Schmid sowie beim DM-Hauptsponsor, der Kreissparkasse Biberach, und den weiteren Sponsoren. „Aus einem zarten Pflänzchen ist ein gesunder Baum geworden. Die Zuschauerzahlen stiegen über die Jahre. Die DM ist in Biberach angekommen, dass zeigt das ganz klar“, so Lange. „Wir sind im WTB im Endeffekt so weit, dass wir die Tennis-DM weiter in Biberach halten wollen.“

Auf die Zielgerade bog Langes Abschiedstour bei seinen letzten beiden Siegerehrungen nach den DM-Finals ein. Diese absolvierte der WTB-Präsident wie auch in den vergangenen Jahren souverän. Er beglückwünschte die neuen deutschen Meister, bedankte sich bei jedem Helfer aus dem Organisationsteam und überreichte jedem ein kleines Präsent. Anders als beim Empfang im Rathaus stand Lange in der WTB-Halle dabei nicht im Mittelpunkt. „Das wollte ich auch nicht. Der Moment der Siegerehrung gehört den Hauptakteuren, den Spielern“, sagte der 75-Jährige später. Der Abschied falle ihm nicht schwer. „Es war eine tolle Zeit als Präsident und auch bei der DM in Biberach. Ich habe meine Pflicht getan und das sehr gerne. Jetzt sollen einfach mal Jüngere ran“, so Lange. Er sei sehr dankbar für die Zeit. „Ich habe das Gefühl, dass wir den Tennissport seit 2001 sympathischer machen konnten für die Menschen“, sagte Lange. „Das war mein Anspruch in meiner Zeit als Präsident.“