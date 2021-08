Eine Corona-Impfung ohne Termin in Biberach möglich

Am Samstag, 21. August, sowie am Mittwoch, 25. August, besteht erneut die Gelegenheit sich ganz spontan und unkompliziert auf dem Viehmarktplatz in Biberach impfen zu lassen. Die Aktion findet jeweils von 8 bis 13 Uhr statt.

Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Ummendorf macht an diesen beiden Tagen wieder auf dem Viehmarktplatz halt und freut sich über zahlreiche Impfwillige. Es muss im Vorfeld kein Termin vereinbart werden. Wer das Angebot nutzen möchte, muss nur seinen Personalausweis und nach Möglichkeit den Impfausweis und die Versichertenkarte mitbringen. Die Unterlagen für den digitalen Impfausweis bekommen die Geimpften ausgehändigt.

Verimpft werden jeweils der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nach nur einer Impfung bereits der volle Impfschutz besteht, sowie der Impfstoff von BioNTech. Somit können bereits Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sollten zum Impfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigen erscheinen, ab 16 Jahren genügt eine schriftliche Einverständniserklärung der beziehungsweise des Erziehungsberechtigten. Die endgültige Entscheidung über die Impfung erfolgt durch den aufklärenden Arzt bei einem individuellen Beratungsgespräch. Im Falle einer Impfung mit BioNTech muss der zweite Impftermin selbstständig beim Hausarzt oder im Kreisimpfzentrum vereinbart werden.